В Казахстане по поручению Главы государства и в рамках Плана мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли до 2035 года проведен тендер на строительство новой конденсационной угольной электростанции мощностью 700 МВт в городе Курчатов, передает BAQ.KZ.

По итогам конкурсных процедур, 12 января 2026 года победителем тендера признано ТОО "ГРЭС Курчатов". Уже 13 января между Министерством энергетики и компанией-победителем был заключен договор на строительство новых генерирующих установок.

Проект электростанции будет реализован с применением технологий "чистого угля" и работой на сверхкритических параметрах пара. Ожидается, что строительство объекта создаст до 4 тысяч рабочих мест на этапе возведения станции и порядка 400 постоянных рабочих мест после ввода объекта в эксплуатацию.

Особый акцент в проекте сделан на экологической составляющей. Предусмотрено внедрение современных систем очистки и фильтрации выбросов, а также технологий пылеподавления. Уровень газоочистки будет соответствовать мировым стандартам, требованиям действующего Экологического кодекса и нормам наилучших доступных технологий (НДТ).

Строительство конденсационной угольной электростанции в Курчатове будет осуществляться в рамках действующего механизма рынка электрической мощности без привлечения бюджетных средств.