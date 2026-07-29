В Алматинской области планируют создать новую игорную зону, предназначенную исключительно для иностранных граждан. Ее предлагают разместить в Талгарском районе, где сосредоточены крупные туристические объекты и развитая транспортная инфраструктура, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе акима Алматинской области, инициатива уже рассмотрена на заседании Общественного совета и получила положительное заключение.

Почему выбрали Талгарский район

По информации областного управления туризма, предложение обусловлено высоким туристическим потенциалом района.

Талгар расположен рядом с Алматы и международным аэропортом, а также располагает развитой инфраструктурой горного, оздоровительного и рекреационного туризма.

Здесь находятся спортивно-оздоровительный комплекс «Акбулак», горнолыжный курорт Oi-Qaragai, курортный комплекс Aquaasia Resort и зона отдыха Tal Resort.

«Талгарский район является одним из наиболее развитых туристических направлений региона. Поэтому новая игорная зона рассматривается как часть туристической экосистемы региона. Это позволит расширить спектр туристических услуг и создаст дополнительные возможности для развития сервисной инфраструктуры», – отметил руководитель управления туризма Алматинской области Куанышбек Мирамбекулы.

Игорный бизнес принес бюджету 25 млрд тенге

Власти отмечают, что легальный игорный бизнес остается одним из источников налоговых поступлений.

За первое полугодие 2026 года предприятия отрасли перечислили в государственный бюджет 25 млрд тенге, из которых 10,6 млрд тенге поступили в бюджет Алматинской области.

Всего за последние два с половиной года отрасль обеспечила 184,7 млрд тенге налоговых поступлений, в том числе 53,8 млрд тенге – в региональный бюджет.

В Конаеве работают 21 игорное заведение

Сегодня в Конаеве действует 21 объект игорного бизнеса, включая пять казино, 13 букмекерских контор и три зала игровых автоматов.

В отрасли занято около 2,5 тысячи человек.

По данным управления туризма, около 20% посетителей казино составляют иностранные граждане.

По словам Куанышбека Мирамбекулы, приезжающие туристы пользуются гостиницами, ресторанами, транспортом и другими услугами, что способствует развитию малого и среднего бизнеса и созданию новых рабочих мест.

В акимате считают, что реализация нового проекта позволит привлечь дополнительные инвестиции, увеличить туристический поток и обеспечить дальнейший рост гостиничного бизнеса, общественного питания, торговли и сферы услуг.

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