Новую Конституцию Казахстана представили в шрифте Брайля

Сегодня 2026, 15:43
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство культуры и информации РК Сегодня 2026, 15:43
Сегодня 2026, 15:43
153
Фото: Министерство культуры и информации РК

В Национальной библиотеке состоялась презентация издания новой Конституции Республики Казахстан, выполненного шрифтом Брайля.

Проект направлен на повышение доступности правовой информации для незрячих и слабовидящих граждан, а также развитие инклюзивной среды и защиту их прав и интересов.

В мероприятии приняли участие представители Министерства культуры и информации, эксперты в области права и руководители профильных общественных организаций.

Участники отметили социальную значимость издания, подчеркнув, что доступ к Основному закону страны в удобном формате способствует более полному вовлечению людей с особыми потребностями в общественную жизнь.

В дальнейшем экземпляры Конституции, изданные шрифтом Брайля, будут переданы в региональные учреждения и специализированные библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан.

Самое читаемое

Наверх