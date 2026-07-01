Новую Конституцию Казахстана представили в шрифте Брайля
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В Национальной библиотеке состоялась презентация издания новой Конституции Республики Казахстан, выполненного шрифтом Брайля.
Проект направлен на повышение доступности правовой информации для незрячих и слабовидящих граждан, а также развитие инклюзивной среды и защиту их прав и интересов.
В мероприятии приняли участие представители Министерства культуры и информации, эксперты в области права и руководители профильных общественных организаций.
Участники отметили социальную значимость издания, подчеркнув, что доступ к Основному закону страны в удобном формате способствует более полному вовлечению людей с особыми потребностями в общественную жизнь.
В дальнейшем экземпляры Конституции, изданные шрифтом Брайля, будут переданы в региональные учреждения и специализированные библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан.
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