В Алматы начинается эксплуатация новой линии BRT по улице Желтоксан, в связи с чем на участке вводится обновлённая схема организации движения, передает BAQ.KZ.

Маршрут длиной 4,6 км объединит действующий BRT на улице Тимирязева с возводимым коридором на проспекте Райымбек батыра, сформировав единый скоростной маршрут от юга к северу города.

Водителям рекомендуется внимательно соблюдать ПДД и ориентироваться на обновлённую дорожную разметку и знаки. На линии работает система фото- и видеофиксации нарушений.

Особенностью проекта стало расположение выделенных полос по краям проезжей части, это позволяет снизить число конфликтных ситуаций, связанных с парковкой и заторами. В северном направлении автобусная полоса проходит справа, а в обратном - слева. Для частного транспорта сохраняется одностороннее движение на север от проспекта Абая и прежнее количество полос.

Движение автобусов по новым выделенным полосам стартует 14 декабря. На первом этапе планируется запуск двух маршрутов - №92 и №59. Подробные схемы их движения и расписание будут опубликованы дополнительно.

В рамках проекта построены новые остановочные комплексы, полностью доступные для всех пассажиров, уложены два слоя асфальта, установлены светофоры и дорожные знаки, обновлено освещение. Пешеходная зона также благоустроена и вымощена новой тротуарной плиткой.