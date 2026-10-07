Новую медаль и почетное звание предлагают учредить депутаты
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Депутаты Курултая в первом чтении одобрили законопроект, предусматривающий учреждение медали «Шәмші Қалдаяқов» и почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі», передает BAQ.KZ.
Поправки в Закон «О государственных наградах Республики Казахстан» разработаны во исполнение поручения Главы государства, озвученного на открытии первой сессии первого созыва Курултая. Законопроект предусматривает расширение системы государственных наград в сфере культуры и искусства.
Медалью «Шәмші Қалдаяқов» предлагается награждать граждан за плодотворную деятельность и особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и песенного творчества.
Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі» предлагается присваивать деятелям изобразительного искусства за создание выдающихся произведений и особый вклад в развитие художественной культуры Казахстана.
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