Новую медаль и почетное звание предлагают учредить депутаты

Депутаты Курултая в первом чтении одобрили законопроект, предусматривающий учреждение медали «Шәмші Қалдаяқов» и почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі», передает BAQ.KZ.

Поправки в Закон «О государственных наградах Республики Казахстан» разработаны во исполнение поручения Главы государства, озвученного на открытии первой сессии первого созыва Курултая. Законопроект предусматривает расширение системы государственных наград в сфере культуры и искусства.

Медалью «Шәмші Қалдаяқов» предлагается награждать граждан за плодотворную деятельность и особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и песенного творчества.

Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі» предлагается присваивать деятелям изобразительного искусства за создание выдающихся произведений и особый вклад в развитие художественной культуры Казахстана.