  • Главная
  • Новости
  • Новую медаль и почетное звание предлагают учредить депутаты

Новую медаль и почетное звание предлагают учредить депутаты

7 Октября 2026, 10:57
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
пресс-служба Парламента РК 7 Октября 2026, 10:57
7 Октября 2026, 10:57
283
Фото: пресс-служба Парламента РК

Депутаты Курултая в первом чтении одобрили законопроект, предусматривающий учреждение медали «Шәмші Қалдаяқов» и почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі», передает BAQ.KZ.

Поправки в Закон «О государственных наградах Республики Казахстан» разработаны во исполнение поручения Главы государства, озвученного на открытии первой сессии первого созыва Курултая. Законопроект предусматривает расширение системы государственных наград в сфере культуры и искусства.

Медалью «Шәмші Қалдаяқов» предлагается награждать граждан за плодотворную деятельность и особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и песенного творчества.

Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі» предлагается присваивать деятелям изобразительного искусства за создание выдающихся произведений и особый вклад в развитие художественной культуры Казахстана.

Самое читаемое

Наверх