  • 13 Августа, 16:47

Новую модель экономического роста представят в Правительстве

Об этом сообщил Жумангарин.

В Правительстве представят новую модель экономического роста, сообщил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.

"Нами сейчас разрабатывается новая модель дальнейшего экономического роста, развития экономики. Мы ее в ближайшее время, наверное, предложим. Она будет связана с развитием реального сектора", - сказал Жумангарин.

Ранее стало известно о том, что "Байтерек" профинансировал бизнес на 3,5 трлн тенге. 

