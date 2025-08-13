Новую модель экономического роста представят в Правительстве
Об этом сообщил Жумангарин.
Сегодня, 15:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:32Сегодня, 15:32
144Фото: пресс-служба правительства РК
В Правительстве представят новую модель экономического роста, сообщил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.
"Нами сейчас разрабатывается новая модель дальнейшего экономического роста, развития экономики. Мы ее в ближайшее время, наверное, предложим. Она будет связана с развитием реального сектора", - сказал Жумангарин.
Ранее стало известно о том, что "Байтерек" профинансировал бизнес на 3,5 трлн тенге.
Самое читаемое
- Закроют ли русскоязычные классы в Казахстане?
- Джей Ло показала казахские украшения и ковер казахстанской художницы
- Дожди и недозрелый хлеб: фермеры Костанайской области спешат начать уборку
- Боли в мышцах, озноб, сыпь: есть ли угроза завоза лихорадки чикунгунья в Казахстан
- В каком состоянии стадионы Казахстана после концерта Джей Ло