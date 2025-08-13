В Правительстве представят новую модель экономического роста, сообщил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.

"Нами сейчас разрабатывается новая модель дальнейшего экономического роста, развития экономики. Мы ее в ближайшее время, наверное, предложим. Она будет связана с развитием реального сектора", - сказал Жумангарин.