Сенат одобрил изменения в Кодекс "О недрах и недропользовании", инициированные депутатами Парламента. Закон предусматривает ряд важных положений, передает BAQ.KZ.

Вводится новый механизм регулирования недропользования на малоизученных территориях. Для таких участков вводится понятие "малоизученные территории" и устанавливается новый контрактный режим – типовой контракт на разведку и добычу углеводородов на этих участках.

Инвесторам, финансирующим геологическое изучение недр, предоставляется приоритетное право недропользования. Предусматривается внедрение электронных аукционов для предоставления права недропользования по углеводородам и упразднение комиссии по предоставлению права недропользования. Также появляется возможность расширения участков недр и продления контрактов.

Усиливается роль национальной компании в урановой отрасли. Ограничивается выдача лицензий на разведку на территориях, имеющих урановое оруденение, устанавливается приоритетное право национальной компании в области урана при разведке и добыче. При передаче права недропользования дочерним структурам доля национальной компании в урановых проектах увеличивается с 50% до 75%. В случае выявления урановых залежей предусматривается возврат территорий разведки государству либо приоритетный выкуп урана национальной компанией.