Приозёрск в Карагандинской области в этом году отмечает 70-летие. Основные юбилейные мероприятия запланированы на первые числа августа. Подготовка к дате включает благоустройство общественных пространств, развитие инфраструктуры и запуск новых социальных объектов. Об этом рассказал аким города Мансур Ахметов на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций, передает BAQ.KZ.

К празднику начнётся обновление парковой зоны вокруг городского Дома офицеров. Площадь территории составляет около шести гектаров, в этом году работы проведут на двух, остальную часть благоустроят поэтапно.

"Мы учли пожелания жителей по увеличению зелёных насаждений. Также будут обновлены элементы благоустройства. Дополнительно рассматриваем установку цифровых часов на центральной площади — на крыше здания гостиницы на высоте около двадцати метров", - отметил аким города.

Готовится и праздничная программа: концерты с участием артистов эстрады, спортивные соревнования и фейерверк.

Кроме того, в планах привлечение большего числа туристов и создание комфортной среды. В числе крупных проектов — строительство набережной от водоспасательной станции до монумента «Белые колонны» протяжённостью около трёх километров. Также предусмотрено создание пешеходного променада длиной до семи километров в черте города. Территорию у памятника Победы обновят, туда перенесут военную технику, размещённую сейчас у Дома офицеров.

В городе продолжаются дорожные работы. С прошлого года ремонт идёт на улицах Гвардейская и Алаш, завершение намечено на май 2026 года. В этом году запланирован и ремонт улицы Дорохова — с укладкой нового асфальта от памятника Погибшим авиаторам до конца улицы. Параллельно выполняются ямочный ремонт, разметка, замена знаков и установка искусственных неровностей, монтируются новые остановочные павильоны.

К празднику начнётся обновление парковой зоны вокруг городского Дома офицеров. Площадь территории составляет около шести гектаров, в этом году работы проведут на двух, остальную часть благоустроят поэтапно.

"Мы учли пожелания жителей по увеличению зелёных насаждений. Также будут обновлены элементы благоустройства. Дополнительно рассматриваем установку цифровых часов на центральной площади — на крыше здания гостиницы на высоте около двадцати метров", - сказал аким.

Готовится и праздничная программа: концерты с участием артистов эстрады, спортивные соревнования и фейерверк.

Кроме того, в планах привлечение большего числа туристов и создание комфортной среды. В числе крупных проектов — строительство набережной от водоспасательной станции до монумента «Белые колонны» протяжённостью около трёх километров. Также предусмотрено создание пешеходного променада длиной до семи километров в черте города. Территорию у памятника Победы обновят, туда перенесут военную технику, размещённую сейчас у Дома офицеров.

В городе продолжаются дорожные работы. С прошлого года ремонт идёт на улицах Гвардейская и Алаш, завершение намечено на май 2026 года. В этом году запланирован и ремонт улицы Дорохова — с укладкой нового асфальта от памятника Погибшим авиаторам до конца улицы. Параллельно выполняются ямочный ремонт, разметка, замена знаков и установка искусственных неровностей, монтируются новые остановочные павильоны.

Отдельный блок — состояние жилищного фонда. По результатам технических обследований определены восемь многоквартирных домов, где возможен капитальный ремонт с усилением несущих конструкций. Часть работ уже выполнена: укрепление фундамента, ремонт крыш и фасадов.

В прошлом году в Приозёрске было высажено 700 молодых деревьев — сосен, карагачей и тополей. На центральной улице Дружбы народов и улице Б. Момышулы обустроены новые газоны и установлена современная система полива. Озеленение продолжится и дальше.

В городе был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс. А в этом году начинается строительство детского сада на 320 мест. Средства выделены из областного бюджета.