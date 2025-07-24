Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Особое внимание было уделено выработке комплексного подхода к борьбе с наркоманией и семейно-бытовым насилием, передаёт BAQ.KZ.

Новая наркополитика

Бектенов поручил разработать наркополитику, направленную не только на борьбу с последствиями, но и на устранение первопричин наркозависимости. Речь идет об усилении превентивных мер, контроле за аптечным отпуском препаратов, а также создании условий для раннего выявления зависимости и реабилитации, в том числе среди молодежи.

Домашнее насилие: динамика и вызовы

Межведомственной комиссией также были рассмотрены вопросы профилактики правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений и оказания психологической помощи пострадавшим.

По информации МВД, за последние три года количество обращений по фактам домашнего насилия сократилось на 35%. В 2025 году — на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество семейно-бытовых преступлений снизилось на 34,9%.

Однако, как подчеркнул Премьер-министр, проблема остается актуальной:

"Принцип "Закон и Порядок", определенный Главой государства, означает, что какое-либо насилие, рукоприкладство недопустимы в обществе. По поручению Президента мы усилили законодательство. Ужесточена ответственность за противоправные действия в отношении женщин и детей", — заявил Бектенов.

Он поручил усилить межведомственную координацию, расширить информационную работу среди населения и наладить эффективное взаимодействие с НПО. Также акцент сделан на оказание психологической помощи пострадавшим и профилактике рецидивов.

В МВД уже создано специализированное подразделение по борьбе с семейно-бытовым насилием, которое совместно с другими госорганами ведет профилактическую работу.

Обсуждена также проблема детей, ставших свидетелями насилия в семье. Министерству просвещения поручено разработать механизм их раннего выявления и поддержки.

Реабилитация после амнистии

В завершение заседания Бектенов поручил акиматам обеспечить комплексную адаптацию лиц, попадающих под амнистию, с акцентом на профилактику повторных правонарушений, включая домашнее насилие.

Ранее Бектенов заявил, что наркомания среди молодежи в Казахстане набирает опасные обороты.