Новую поликлинику на 500 посещений в смену откроют в Алматы
В Алматы модернизируют больницу и строят поликлинику.
Во время рабочего объезда аким Алматы Дархан Сатыбалды ознакомился с ходом модернизации городской клинической больницы № 7, строительством поликлиники в мкр. Шугыла и пожарного депо, передает BAQ.KZ.
В больнице № 7 сейчас идёт комплексное обновление. Уже перенесены 9 операционных и 16 реанимационных помещений. При этом медучреждение продолжает работать в обычном режиме — без снижения объёма медицинской помощи.
Проект модернизации включает замену инженерных сетей, обновление фасада и вентиляции, расширение полезной площади и оснащение современной техникой.
Ещё один важный объект — новая поликлиника на 500 посещений в смену в мкр. Шугыла. Здесь откроют терапевтическое и педиатрическое отделения, кабинеты диагностики, лабораторию, центр амбулаторной хирургии и дневной стационар.
Также в районе строят новое пожарное депо на 6 автомашин. После ввода в эксплуатацию оно поможет быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации и усилит безопасность жителей.
"Это те изменения, которые напрямую влияют на качество жизни в районе — доступность медицины, комфорт и безопасность", = отметили в акимате.
