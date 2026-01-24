Заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов в рамках рабочего объезда проверил ход строительства и реконструкции ряда социальных объектов в Наурызбайском районе города, передаёт BAQ.KZ.

Так, продолжается реконструкция Городской клинической больницы №7. Медицинское учреждение функционирует в бесперебойном режиме без снижения объёмов оказываемых медицинских услуг. На сегодня ведется сейсмоусиление несущих конструкций 3 блоков из 6, подлежащих модернизации. Проектом предусмотрены замена инженерных коммуникаций, фасада и вентиляции, будет увеличена полезная площадь больницы на 2,5 тыс. квадратных метров с функциональным зонированием отделений и дооснащением современной медицинской техникой.

В ходе объезда заместитель акима города также посетил строительную площадку новой поликлиники на 500 посещений в смену в микрорайоне Шугыла. Медицинский объект будет состоять из четырёх трёхэтажных блоков, соединённых переходными галереями, и предназначен для обслуживания взрослого и детского населения. На объекте ведутся работы по заливке фундамента и бетонированию стен различных блоков. Завершение работ запланировано на июль текущего года.

Особое внимание было уделено строительству пожарного депо второго типа, возводящегося в том же микрорайоне. Объект рассчитан на обеспечение пожарной безопасности порядка 90 тысяч жителей и около 400 объектов. В настоящее время продолжаются работы по обустройству кровли и фасадов, а также внутренние строительные и инженерные работы по служебному дому. По административному зданию продолжается возведение верхних этажей и внутренних перегородок. Работы в гаражном комплексе также ведутся в соответствии с графиком. Общий объём выполненных работ на сегодняшний день составляет 35%. Окончание строительства намечено на август текущего года.

Кроме того, в рамках рабочего объезда была осмотрена строящаяся школа с общежитием на 340 мест в микрорайоне Шугыла. Отмечено отставание от утверждённого графика более чем на три месяца при общей готовности объекта 92%. Заместитель акима города дал поручение подрядной организации мобилизовать дополнительные трудовые ресурсы, ускорить темпы благоустройства территории и поставку технологического оборудования.

Бейбут Шаханов подчеркнул, что все социальные объекты должны быть завершены качественно и в установленные сроки, так как они напрямую влияют на комфорт и безопасность жителей города.