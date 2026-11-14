Новую школу в селе Аксай Алматинской области планируют начать строить весной

В селе Аксай Илийского района Алматинской области планируют построить новую школу, чтобы решить проблему трехсменного обучения. Приступить к работам рассчитывают ближе к весне следующего года, сообщил аким области Чингис Аринов во время встречи с жителями.

В ходе обсуждения местные жители обратили внимание на сложившуюся ситуацию в школе села. По их словам, фундамент здания был заложен еще в 1958 году. Уже третий год подряд школьники вынуждены заниматься в три смены, а ученики начальных классов посещают занятия в Доме культуры.

Жители поинтересовались, когда дети смогут перейти в новое здание, соответствующее современным требованиям.

Чингис Аринов отметил, что Илийский район занимает одно из первых мест в стране по количеству школ с трехсменным обучением. По его словам, власти намерены принять меры для решения этой проблемы и планируют начать строительство школы в Аксае ближе к весне.

Кроме того, в текущем году в рамках проекта «Келешек мектептері» в селе Нургиса Тлендиева уже ввели в эксплуатацию новую школу на 900 мест.

Также планируется строительство образовательных учреждений в поселке Отеген батыр и селах Байсерке и Жайнак. Проекты намерены реализовать за счет частных инвесторов.

Помимо школьной инфраструктуры, в районе развивают объекты культуры. До конца года в поселке Боралдай планируют открыть новый Дом культуры на 280 мест. Проект строительства аналогичного объекта на 280 мест в селе Аскар Токпанов прошел подготовку проектно-сметной документации и направлен на государственную экспертизу.

В сфере здравоохранения на начало следующего года запланировано строительство родильного дома на 125 мест в поселке Отеген батыр. Стоимость проекта составляет 10 млрд тенге.