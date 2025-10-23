Накануне Дня Республики в Кокшетау состоялось техническое открытие новой общеобразовательной школы №10 на 500 мест, возведённой на месте старого аварийного здания. Новый объект построен по стандартам проекта "Келешек мектебі" и примет учеников уже во второй учебной четверти, передаёт BAQ.KZ.

Современная школа оснащена всем необходимым для качественного и комфортного обучения. В целях безопасности установлены видеокамеры, интегрированные в Центр оперативного управления полиции. Территория учреждения разделена на три функциональные зоны — учебную, спортивную с детской площадкой и хозяйственную часть.

К слову, старая школа имела всего 10 учебных кабинетов и не была оснащена столовой. Из-за аварийного состояния здания учащиеся вынуждены были временно обучаться в других школах города.

Для решения данного вопроса в 2023 году между акиматом Акмолинской области и компанией "Казцинк" был подписан меморандум о строительстве нового здания на месте старой школы. Реализация проекта осуществлена за счёт частных инвестиций ТОО "КазЦИНК".

"Реализация проекта стала результатом поручения Главы государства по обеспечению качественного образования. Это яркий пример социальной ответственности бизнеса", — отметил аким области Марат Ахметжанов.

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова поздравила педагогический коллектив с открытием нового здания.

"Сегодня в стране функционирует более 500 инновационных школ, и данная школа по уровню оснащения не уступает им. С 2019 года в Казахстане построено 1300 школ, где обучается около миллиона учеников. Государство уделяет приоритетное внимание развитию образования", — подчеркнула она.

Школа была построена по самым высоким стандартам качества.