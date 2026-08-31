Новую школу за 1 млрд тенге открыли в отдаленном селе Павлодарской области

В селе Кызылкак Иртышского района Павлодарской области открылась новая школа на 100 учеников. На строительство объекта из областного бюджета направили более 1 млрд тенге.

Решение о строительстве школы было принято после обращения жителей села во время отчетной встречи акима области с населением района в 2024 году.

Строительство началось в прошлом году. Новое двухэтажное здание возвели за девять месяцев.

Школа рассчитана на 100 учеников. В ней оборудованы учебные кабинеты, компьютерный класс, библиотека, столовая и медицинский кабинет. В классах установлены интерактивные доски. Кроме того, при школе будут работать мини-центр и класс предшкольной подготовки.

Кызылкак находится более чем в 300 километрах от областного центра и является одним из наиболее отдаленных сел региона.

«Сегодня здесь проживают 260 человек, из них 94 – дети. Это значит, что у села есть будущее», – отметил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Всего за последние три года в сельской местности Павлодарской области построили восемь новых школ. Как отмечают в акимате, благодаря этому в регионе полностью решена проблема аварийных школ.