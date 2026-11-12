Новую станцию скорой помощи построят в Петропавловске за 5,9 млрд теңге

Жителям Северо-Казахстанской области скорая будет приезжать быстрее. В Петропавловске построят новую станцию скорой и неотложной медицинской помощи с цифровой диспетчерской и теплым гаражом на 20 машин.

Деньги выделили из Фонда инфраструктурного развития, около 800 млн теңге из них пойдет на медицинское оборудование. Проект реализуют по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данному в Послании народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», о строительстве и модернизации объектов здравоохранения в регионах.

Нагрузка на областную скорую сейчас серьезная. Станция координирует 22 городские бригады и 14 сельских подразделений, которые обслуживают более 510 тысяч жителей. На каждую бригаду в среднем приходится 16 вызовов в сутки, а за год набирается свыше 100 тысяч выездов.

Комплекс разместится на 1,5 гектара. Главный корпус будет четырехэтажным, с цифровой диспетчерской и симуляционным центром для повышения квалификации медиков. Санитарные машины встанут в теплый гараж с моечной базой и ремонтным цехом.

Предусмотрят помещения для хранения спецтехники, медицинского инструментария и лекарств. Станцию оснастят оборудованием для холодовой цепи, чтобы препараты хранились при нужной температуре и не теряли качества.

Цифровая диспетчерская поможет быстрее обрабатывать вызовы, точнее определять их срочность и оперативно направлять бригады. Строительство планируют завершить в декабре 2027 года.

Всего в 2026 году на строительство около 50 объектов здравоохранения в Казахстане выделили 108 млрд теңге. Многопрофильные больницы на 300 коек возводят в Кызылорде и Усть-Каменогорске, поликлиники строят в Атырауской области, амбулаторные комплексы в селе Бесколь Северо-Казахстанской области и в Талдыкоргане. В Усть-Каменогорске уже открылся современный Центр гематологии.