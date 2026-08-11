Новую версию портала eGov 3.0 запустили в Казахстане
Новый портал разработан на платформе QazTech, а государственные услуги на нем планируют сделать проще и удобнее.
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В Казахстане запустили новую версию портала электронного правительства eGov 3.0. Об этом на заседании Правительства сообщил Заместитель Премьер-Министра – Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передает BAQ.KZ.
По словам министра, прежняя версия портала работала на пределе технологических возможностей. Новый eGov 3.0 разработан на единой платформе QazTech.
«На пределе технологических возможностей работал и портал eGov. В связи с этим, на днях запущен современный портал eGov 3.0, разработанный на платформе QazTech», – сообщил Жаслан Мадиев.
В новой версии портала государственные услуги будут постепенно пересобираться с учетом удобства пользователей. В частности, планируется сократить лишние требования и количество шагов при получении услуг.
«Услуги максимально упрощаются и становятся удобными для пользователя. Исключаются излишние требования и шаги. Часть востребованных услуг уже доступна в новом формате», – отметил министр.
На eGov 3.0 также запустили форму обратной связи. Казахстанцы смогут оставлять предложения о том, как сделать государственные услуги проще и понятнее.
«На портале запущена форма обратной связи, где каждый пользователь может выразить свои пожелания, как сделать услуги проще, удобнее и понятнее. Приглашаем всех казахстанцев принять активное участие. Лучшие предложения будут учитываться при дальнейшей модернизации портала», – сказал Мадиев.
По его словам, в дальнейшем пересборке подлежат все государственные услуги. Центральным государственным органам поручено ускорить эту работу.
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