В этом году на казахстанский авиарынок зашли пять новых лоукостеров, передает BAQ.kz.

Это компании из Таиланда (Thai Air Asia X), Объединенных Арабских Эмиратов (Air Arabia Abu Dhabi), Южной Кореи (TWay и Easter Jet) и Индии (Spice Jet). Переговоры по открытию новых направлений, связующих нашу страну с крупнейшими городами мира, ведомством не прекращаются. В будущем казахстанцы смогут напрямую полететь в Токио или, к примеру, в Сингапур. Нью-Йорк в этом списке является самой обсуждаемой точкой на карте. Из разговора с официальным представителем Министерства транспорта Казахстана Ляззат Стамгазиевой стало ясно, что ведомство продолжает заниматься проработкой этого вопроса. Значит, любителям посещать другое полушарие планеты, вскоре можно будет паковать чемоданы. Но и без США казахстанцам есть куда полететь: авиарейсы связывают нас с 31 страной мира.

Ежегодный прирост пассажиропотока в авиации колеблется в пределах 10 - 15%, что позволяет открывать для перелетов новые направления. С недавних пор для жителей и гостей нашей страны доступны свыше 30 новых авиамаршрутов, к примеру, в Будапешт, Мюнхен, Сиань и Гуанчжоу. Это связано с началом работы новых терминалов в аэропортах Кызылорды, Алматы и Шымкента.

"У нас появились новые взлетно-посадочные полосы и терминалы, модернизирована общая инфраструктура и она буквально требует, чтобы было еще больше рейсов. К примеру, возьмем Шымкент. С конца мая из этого города можно улететь в Германию, Венгрию, КНР, Южную Корею, Египет", - рассказала официальный представитель Минтранспорта.

Развивается и воздушная инфраструктура. В прошлом году Еврокомиссией были полностью сняты все ограничения на полеты по "черному списку" в страны ЕС для казахстанских авиакомпаний. Практически во всех аэропортах страны существует пятая степень свободы воздуха. Условные семь миллионов двести тысяч пассажиров, что авиакомпании перевезли с начала этого года, через несколько лет могут превратиться в двадцать. То есть, рост в несколько раз.

В Зайсане, Катон-Карагае и Кендерли по поручению Президента продолжают строить три современных аэропорта. Кроме того, специалисты занимаются восстановлением воздушной гавани в городе Аркалык. Она не функционировала на протяжении почти 35 лет, представляя собой, по сути, заброшенное здание. А если взять в расчет планы по превращению аэропортов шести крупных городов в международные аэрохабы, с работающими на их территории СЭЗ, Казахстан может рассчитывать на большие зарубежные инвестиции. Практически везде уже определены инвесторы: в Астане – из ОАЭ, в Шымкенте – одна из авиакомпаний, а в Караганде отечественный инвестор.

"Хочется отметить, что строительство и ремонт проводится за счет привлечения инвестиций. В пример приведу столичный аэропорт. Туда будут вкладывать больше миллиарда долларов. В ближайшем будущем там появится вторая взлетно-посадочная полоса, что позволит открыть больше рейсов, как внутренних, так и международных. Также откроют третий пассажирский терминал и карго-терминал для перевалки грузов. Появится и аэротрополис - мультифункциональный комплекс, включающий индустриально-логистическую зону и бизнес-кластер с гостиницами, торговыми площадями, логистическими терминалами. В этом году, в первом полугодии, кстати, закуплено шесть воздушных судов, то есть наш парк пополнился, он обновляется, что очень хорошо. Еще до конца года ожидаем порядка десяти единиц судов", - рассказала спикер.

Путешествовать с комфортом мечтают не только в небе, но и на земле. До 2029 года Казахстан планирует практически полностью обновить парк пассажирских вагонов. Компания Stadler поставит 557 сверхсовременных вагонов. Больше пятидесяти наша страна получит до конца года, после чего их сразу поставят на рельсы. В первом полугодии в Казахстане начали модернизацию 125 железнодорожных вокзалов. Больше двадцати из них относятся к туристическим местам. Ежегодно в стране ремонтируется полторы тысячи километров железнодорожных путей.

По обширной железнодорожной сети Казахстана перевозят не только пассажиров, но и грузы. Для этих целей прямо сейчас строится 1300 километров новых путей. Второй участок по маршруту "Достык – Мойынты" практически завершен и будет сдан до конца года. Вместе с еще одним проектом – так называемой обводной железнодорожной линией города Алматы – эта дорога пролегает по пути транскаспийского международного транспортного маршрута и помогает транспортировать грузы в КНР.

Также работа ведется на 262 километрах от Дарбазы до Мактаарала, на границе с Узбекистаном. Когда проект завершат, пропускная способность по этому направлению возрастет в пять раз. Работы начинаются так же по направлениям "Бахты - Аягоз" и "Кызылжар - Мойынты".