Российская авиакомпания Red Wings рассматривает возможность запуска прямых рейсов из Астрахани в Казахстан. Пока речь идёт о планах: конкретные города и даты начала полётов не названы, передаёт BAQ.KZ.

Казахстан вошёл в список перспективных международных направлений авиакомпании наряду с Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Грузией и Турцией.

Как сообщил генеральный директор Red Wings Роман Чуев, авиакомпания хочет развивать Астрахань как транспортный узел, через который пассажиры смогут путешествовать между регионами России и зарубежными странами без пересадок в Москве.

«Мы последовательно развиваем прямое авиасообщение между регионами России и зарубежными странами. Благодаря этому пассажиры могут путешествовать без пересадок в Москве и не тратить время на длительные стыковки. Одно из перспективных направлений нашей стратегии – Астрахань. Город занимает выгодное географическое положение и может стать для нас воротами в страны Центральной Азии. Мы планируем использовать этот потенциал для развития новых удобных маршрутов», – рассказал Роман Чуев.

Возможность открытия новых рейсов глава авиакомпании обсудил с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным на форуме «Транспортная неделя» в Москве.

Окончательное решение о запуске рейсов в Казахстан пока не объявлено.