В Казахстане продолжается масштабная модернизация системы здравоохранения. Основные усилия направлены на повышение качества и доступности медицинской помощи, развитие высокотехнологичной медицины, обновление медицинской инфраструктуры и внедрение цифровых решений.

По итогам 2025 года ожидаемая продолжительность жизни в стране достигла 75,97 года – это рекордный показатель за всю историю независимости Казахстана. По оценке Всемирной организации здравоохранения, Казахстан стал первой страной Центральной Азии и одной из десяти стран Европейского региона ВОЗ, достигших снижения преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний на 25%.

Сегодня населению доступны 82 вида высокотехнологичной медицинской помощи против 78 в 2018 году. Продолжается развитие системы родовспоможения. В частности, запущена программа «Аналар саулығы», направленная на раннее выявление факторов риска у женщин репродуктивного возраста.

Модернизация медицинской инфраструктуры

В рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» за 2023–2025 годы построено 655 объектов первичной медико-санитарной помощи. Более 200 сельских населенных пунктов впервые получили собственные медицинские учреждения, а около миллиона жителей получили возможность обращаться за медицинской помощью рядом с домом.

До конца 2026 года планируется ввести в эксплуатацию 32 модернизированные многопрофильные центральные районные больницы. В них откроются инсультные и кардиологические центры, отделения реанимации и реабилитации, а также будет установлено современное диагностическое оборудование, включая КТ и МРТ.

Отдельное внимание уделяется онкологической службе. Сегодня под динамическим наблюдением находятся более 250 тысяч пациентов со злокачественными новообразованиями. За первое полугодие 2026 года впервые выявлено свыше 22 тысяч новых случаев. В 2026 году оснащение онкологических организаций современным оборудованием охватило 19 регионов страны.

Цифровизация и искусственный интеллект в медицине

В Казахстане продолжается формирование единой цифровой экосистемы здравоохранения e-Densaulyq. Вместо 23 разрозненных государственных информационных систем предусмотрено семь компонентов экосистемы. Пять из них уже введены, еще два находятся на завершающей стадии реализации.

В 2026 году запущено Единое хранилище медицинских данных. К нему подключены 12 частных медицинских информационных систем, а все компоненты интегрированы более чем с 50 информационными системами государственных органов.

Искусственный интеллект также становится частью медицинской практики. Новые технологии помогают врачам быстрее выявлять заболевания, анализировать результаты обследований и выбирать тактику лечения.

Новые медицинские объекты и технологии в регионах

В регионах Казахстана открываются специализированные центры, обновляются больницы и внедряются современные методы диагностики.

В Астане открылся первый в городе центр ревматологии. Его работа позволит повысить доступность специализированной помощи, сократить сроки ожидания госпитализации и консультаций, а также обеспечить пациентам своевременное лечение и реабилитацию.

В городской поликлинике №7 Шымкента внедрена пилотная система Firewall для защиты медицинских информационных систем. Во время тестирования на четырех компьютерах заблокирована 101 попытка несанкционированных действий. В городских больницах №1 и №2 применяется CEREBRA AI для раннего выявления инсульта по результатам компьютерной томографии. Система PACS работает в 21 медицинской организации, также используется интеллектуальный помощник PULS AI. Для цифровизации скорой помощи задействованы 240 смарт-видеожетонов, а благодаря проекту «103 Yandex» жители могут отслеживать движение автомобилей скорой помощи онлайн.

В Акмолинской области инсультный центр Многопрофильной областной больницы занял первое место среди инсультных центров Казахстана. Ежегодно здесь получают специализированную помощь 900-1 000 пациентов с инсультом и другими острыми нарушениями мозгового кровообращения.

В Атырауская области начали работу экспертный эндоскопический и скрининговый центры для диагностики онкологических заболеваний. Для обследования жителей отдаленных населенных пунктов организована работа выездной медицинской бригады. Выявляемость онкологических заболеваний увеличилась на 8%.

В Восточно-Казахстанской области открыт Гематологический центр, который будет оказывать специализированную помощь пациентам с заболеваниями крови и сосудистыми патологиями из ВКО, области Абай и Павлодарской области. На завершение строительства в 2025 году из Специального государственного фонда выделено 34 млрд тенге.

В Жамбылской области запущены два современных передвижных медицинских комплекса, приобретенных при поддержке общественного фонда «Қазақстан халқына». Один оснащен компьютерным томографом, второй — цифровым маммографом и ультразвуковым аппаратом экспертного класса. Стоимость первого комплекса превышает 1,1 млрд тенге.

В 117 селах Карагандинской области внедрена телемедицина, благодаря которой жители могут получать дистанционные консультации врачей.

В Кызылординской области готовность многопрофильной больницы на 300 коек с онкологическим отделением и поликлиникой достигла 85%. Строительство поликлиники №5 на 400 посещений в смену выполнено на 65%. Также начато строительство перинатального центра на 200 коек стоимостью 52,8 млрд тенге. Его ввод запланирован на март 2028 года.

В Мангистауской области продолжается капитальный ремонт районной больницы в Бейнеу. Работы ведутся в шести из 11 блоков. Ввод первых двух блоков запланирован на конец ноября 2026 года, остальных — на первый квартал 2027 года.

В области Жетысу продолжается модернизация медицинских учреждений, обновление оборудования и работа по обеспечению медицинскими кадрами. Особое внимание уделяется доступности медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах.

В 22 медицинских организациях Павлодарской области внедрена единая телерадиологическая система PACS/RIS с использованием искусственного интеллекта. К ней подключены 96 единиц диагностического оборудования, в цифровом архиве накоплено более 60 тысяч результатов исследований. Это позволяет врачам дистанционно анализировать снимки и обмениваться результатами обследований.

В селе Бесколь Кызылжарского района Северо-Казахстанской области состоялось техническое открытие новой поликлиники стоимостью около 5,1 млрд тенге. Она рассчитана на 250 посещений в смену, что на 100 посещений больше, чем в прежнем здании.

Реализация этих проектов позволит повысить доступность медицинской помощи, в том числе для жителей сельской местности, расширить возможности ранней диагностики и лечения сложных заболеваний, а также укрепить кадровый и технологический потенциал отечественного здравоохранения.