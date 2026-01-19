Новые частные школы в Казахстане останутся без бюджетного финансирования
В Казахстане изменяются требования к деятельности частных школ. Об этом сообщила министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова на встрече с учредителями и директорами частных школ города Алматы, передает BAQ.KZ.
В дальнейшем частные школы будут открываться только в регионах, где существует реальная потребность. Лицензии будут выдаваться исключительно в случаях, когда необходимо заменить трехсменные школы и школы, находящиеся в аварийном состоянии, а также в регионах с дефицитом государственных школ.
Одновременно в рамках законодательства будут усилены требования к учредителям частных школ. Они будут отвечать за качество образования, уровень квалификации педагогов и обеспечение безопасности учащихся.
Также планируется изменить порядок назначения директоров школ. В дальнейшем решения о назначении будут приниматься с учетом согласования с отраслевым министерством и местными исполнительными органами, а не только по усмотрению учредителей.
На сегодняшний день оцифрованы документы 785 частных школ. Всего в стране действует 890 частных школ, имеющих лицензию.
Правительство планирует ввести мораторий на размещение государственного заказа в вновь открываемых частных школах.
