В Казахстане предложили изменить требования к вводу новых жилых домов в эксплуатацию. Застройщиков хотят обязать проводить оптоволоконные сети до каждой квартиры и предусматривать места для установки базовых станций 5G, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

С соответствующей инициативой на заседании Правительства выступил председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин.

По его предложению, необходимая телекоммуникационная инфраструктура должна быть предусмотрена еще до ввода жилого дома в эксплуатацию.

«Предлагаем сделать обязательным требованием при вводе новых жилых домов в эксплуатацию наличие оптической разводки до каждой квартиры, а также специально оборудованного места для размещения базовой станции 5G с подведенными электропитанием, заземлением и оптоволоконным подключением. Это позволит ускорить подключение граждан к интернету и создать условия для развития конкуренции в отрасли», – заявил Мусин.

Параллельно «Казахтелеком» продолжает модернизацию действующих сетей. С 2024 года компания построила 480 тысяч новых оптических портов, еще 190 тысяч планируется построить в 2027 году.

За этот же период доля абонентов, пользующихся современными технологиями связи со скоростью интернета от 100 Мбит/с до 1 Гбит/с, выросла с 53% до 64%.