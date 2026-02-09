Новые дополнения в проект новой Конституции озвучил Бахыт Нурмуханов

В Астане продолжается десятое заседание Комиссии по конституционной реформе.

Сегодня, 16:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.kz Сегодня, 16:50
Сегодня, 16:50
156
Фото: BAQ.kz

Новые дополнения в проект новой Конституции презентовал заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов, передает BAQ.kz.

Они основаны на ряде предложений граждан, общественных организаций, ученых и юридического сообщества. Так, в адрес Комиссии поступили предложения о закреплении волонтерской деятельности на конституционном уровне. В результате, учитывая наличие действующего Закона "О волонтерской деятельности" и важность волонтерства в развитии общества и защите окружающей среды, они были поддержаны. 

– В пункте 2 статьи 31 сделано дополнение, что в Республике Казахстан поощряются добровольное социальное страхование, создание иных форм социального обеспечения, волонтерская деятельность и благотворительность, – озвучил заместитель председателя Конституционного суда.

Спикер добавил, что реализация этой идеи органично дополняет другие положения проекта новой Конституции. В частности, Преамбулу и основополагающие принципы Республики Казахстан, в числе которых продвижение идей ответственного и созидательного патриотизма, утверждение ценностей трудолюбия и так далее. 

Как отметил Бакыт Нурмуханов, другие изменения связаны с организацией деятельности Курултая. Так, предлагается исключить пункт 3 статьи 59 проекта, согласно которому порядок образования, полномочия, организация деятельности комитетов и комиссий определяются законом. Сейчас вопросы работы комитетов и комиссий высшего представительного органа регламентируются Конституционным законом "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов", Законом "О комитетах и комиссиях Парламента РК", регламентами Парламента и его палат. 

Самое читаемое

Наверх