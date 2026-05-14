Новые государственные награды учредят в Казахстане

Сенат Парламента Казахстана принял изменения в Закон "О государственных наградах Республики Казахстан". Об этом сообщил руководитель аппарата Сената Парламента РК Максим Споткай, передает BAQ.KZ.

По поручению Главы государства, озвученному на Национальном курултае, учреждены новые ордена – «AI-Farabi», «Qoja Ahmet Yassaui», а также орден «Мейірім».

"Нам важно актуализировать бесценные труды наших мудрых предков в контексте современных реалий. Предстоит переосмыслить, широко популяризировать и всесторонне развивать идеи наших ученых. Крайне важно придать новый импульс работе по продвижению наследия великих просветителей. Решению этой задачи будет способствовать инициатива по учреждению ордена", – отметил Президент.

Согласно принятым изменениям:

Орден «Qoja Ahmet Yassaui» предназначен для отечественных и зарубежных ученых, общественных и государственных деятелей за вклад в развитие государственности, гуманитарной и просветительской сфер.

предназначен для отечественных и зарубежных ученых, общественных и государственных деятелей за вклад в развитие государственности, гуманитарной и просветительской сфер. Орденом «Мейірім» будут награждать граждан, внесших значительный вклад в благотворительность, меценатство и филантропию.

