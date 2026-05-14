Новые государственные награды учредят в Казахстане
Сегодня 2026, 09:50
Фото: Акорда
Сенат Парламента Казахстана принял изменения в Закон "О государственных наградах Республики Казахстан". Об этом сообщил руководитель аппарата Сената Парламента РК Максим Споткай, передает BAQ.KZ.
По поручению Главы государства, озвученному на Национальном курултае, учреждены новые ордена – «AI-Farabi», «Qoja Ahmet Yassaui», а также орден «Мейірім».
"Нам важно актуализировать бесценные труды наших мудрых предков в контексте современных реалий. Предстоит переосмыслить, широко популяризировать и всесторонне развивать идеи наших ученых. Крайне важно придать новый импульс работе по продвижению наследия великих просветителей. Решению этой задачи будет способствовать инициатива по учреждению ордена", – отметил Президент.
Согласно принятым изменениям:
- Орденом «AI-Farabi» будут награждать граждан за выдающиеся заслуги в сферах образования, науки, культуры и духовной жизни.
- Орден «Qoja Ahmet Yassaui» предназначен для отечественных и зарубежных ученых, общественных и государственных деятелей за вклад в развитие государственности, гуманитарной и просветительской сфер.
- Орденом «Мейірім» будут награждать граждан, внесших значительный вклад в благотворительность, меценатство и филантропию.
