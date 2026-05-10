Многодетные матери Казахстана: сколько в стране обладательниц «Алтын алқа»

Ко Дню матери в Казахстане всё чаще говорят не только о символическом значении материнства, но и о реальной демографической картине страны. Казахстан остаётся одним из немногих государств региона с относительно высокой рождаемостью и устойчивым ростом числа многодетных семей. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в 2025 году государственными пособиями были охвачены более 850 тысяч многодетных семей и награждённых матерей. На эти цели государство направило свыше 608 млрд тенге, подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

Число женщин, удостоенных государственных наград за материнство, уже превысило 240 тысяч человек.

Кто получает «Алтын алқа» и «Күміс алқа»

В Казахстане система государственных наград для матерей существует ещё с советского периода, однако после независимости она была сохранена и адаптирована.

Сегодня подвеской «Күміс алқа» награждают женщин, родивших и воспитавших шестерых детей, а «Алтын алқа» получают матери семерых и более детей.

Кроме того, сохраняются выплаты обладательницам ранее присвоенных советских наград — «Мать-героиня» и орденов «Материнская слава».

По информации Минтруда, в 2025 году пособия награждённым матерям получают около 244 тысяч женщин по всей стране.

Размер ежемесячных выплат зависит от статуса награды:

* обладательницы «Күміс алқа» получают 6,40 МРП;

* обладательницы «Алтын алқа», «Матери-героини» и орденов «Материнская слава» — 7,40 МРП.

После ежегодной индексации размер выплат в 2025 году приблизился к 25–29 тысячам тенге ежемесячно.

Где в Казахстане больше всего многодетных семей

Наибольшее число многодетных семей традиционно проживает в южных и западных регионах страны. Демографы объясняют это сразу несколькими причинами:

* более высокой рождаемостью;

* сохранением традиционной модели большой семьи;

* более молодым возрастом населения;

* сильным влиянием семейных и религиозных ценностей.

Среди регионов с наиболее высокой рождаемостью обычно называют:

* Туркестанскую область;

* Шымкент;

* Мангистаускую область;

* Кызылординскую область;

* Жамбылскую область.

В северных и восточных регионах показатели заметно ниже, что связано со старением населения и более урбанизированным образом жизни.

Эксперты отмечают, что разница между регионами Казахстана в вопросах рождаемости остаётся одной из самых заметных в СНГ. Об этом говорят и пользователи казахстанского сегмента Reddit, где регулярно обсуждают демографический рост страны и различия между регионами. Некоторые участники обсуждений отмечают, что в южных регионах семьи с четырьмя и более детьми остаются социальной нормой, тогда как в крупных городах всё чаще ограничиваются одним-двумя детьми.

Сколько денег государство тратит на поддержку матерей

Поддержка многодетных семей остаётся одной из крупнейших статей социальных расходов Казахстана.

Только с начала 2025 года:

* многодетные семьи получили более 530 млрд тенге;

* награждённые матери — около 78 млрд тенге.

В среднем пособиями охвачены:

* более 600 тысяч многодетных семей;

* около 244 тысяч награждённых матерей.

Размер пособий зависит от количества детей. Например:

* семьи с четырьмя детьми получают свыше 63 тысяч тенге;

* с пятью детьми — почти 79 тысяч;

* с семью детьми — более 110 тысяч тенге ежемесячно.

В Министерстве труда ранее заявляли, что поддержка семей с детьми остаётся одним из приоритетов социальной политики страны. Выплаты ежегодно индексируются с учётом инфляции.

Почему Казахстан остаётся страной больших семей

Несмотря на урбанизацию и изменение образа жизни, Казахстан продолжает сохранять достаточно высокую рождаемость по сравнению со многими странами Европы и Азии.

Социологи связывают это сразу с несколькими факторами:

* сильными семейными традициями;

* высокой ролью родственных связей;

* поддержкой со стороны старшего поколения;

* сравнительно длительным декретным отпуском;

* государственной системой пособий.

При этом эксперты отмечают, что модель семьи постепенно меняется. В крупных городах женщины всё чаще делают ставку на карьеру и более позднее материнство, тогда как в сельской местности традиция многодетности сохраняется значительно сильнее.

Многодетность становится частью государственной повестки

В последние годы тема семьи и материнства всё активнее продвигается на государственном уровне. День матери сопровождается форумами, награждениями, общественными акциями и чествованием многодетных матерей.

Во многих регионах Казахстана обладательниц «Алтын алқа» приглашают на торжественные мероприятия, а их истории используют как примеры сохранения семейных ценностей.

При этом демографы предупреждают: несмотря на относительно высокий уровень рождаемости, Казахстан уже начинает сталкиваться с постепенным снижением темпов прироста населения. Особенно это заметно в крупных городах.

Тем не менее страна пока остаётся одним из демографических лидеров региона, а образ многодетной матери продолжает занимать особое место как в общественном сознании, так и в государственной политике.

