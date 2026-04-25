Новые культурные объекты строят в Атырауской области
Дома культуры будут оснащены в соответствии с современными требованиями.
В селе Асан Атырауской области завершено строительство Дома культуры на 100 мест. Аналогичный объект возводится в селе Азгир, передает BAQ.KZ со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.
Строительство Дома культуры в селе Асан полностью завершено, в настоящее время ведутся работы по оформлению документов для ввода объекта в эксплуатацию. В ближайшее время его планируют передать в пользование жителям.
– Ранее в селе Дом культуры существовал ещё в советский период, однако в ходе приватизации перешёл в частную собственность и был снесён. Несмотря на это, работники сферы культуры продолжали активную деятельность в здании акимата, в частности, действуют кружки домбры для детей, – рассказала главный специалист аппарата акима Асанского сельского округа Гулим Кабдражитова.
В селе Азгир строительство Дома культуры на 100 мест продолжается. Завершить объект планируется до конца текущего года.
– Ранее в селе не было Дома культуры. Проект реализуется по запросу местных жителей. После открытия нового объекта появится возможность проводить различные культурные мероприятия, собрания и вечера, – отметил аким Азгирского сельского округа Арон Гумаров.
Дома культуры будут оснащены в соответствии с современными требованиями, их материально-техническая база будет полностью обновлена. Также для создания комфортной среды планируется благоустройство прилегающей территории.
Отметим, что в селе Азгир проживают около 300 человек, в Асане – 544 жителя.
Самое читаемое
- Новую школу на 100 мест строят в одном из сел Актюбинской области
- В Алматы задержан подозреваемый в жестоком избиении женщины на остановке
- Что известно о новом университете искусственного интеллекта в Казахстане
- Рыбакина названа одной из главных фигур ключевого противостояния в WTA
- "Поезда стареют, пассажиров меньше" Сенатор высказался о проблемах железных дорог в Казахстане