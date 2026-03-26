РГП «Казводхоз» при Министерстве водных ресурсов и ирригации готовит строительство малых гидроэлектростанций на трёх водохранилищах, передает BAQ.kz.

Речь идёт о Самаркандском водохранилище в Карагандинской области, Каргалинском водохранилище в Актюбинской области и Каракольском водохранилище в области Абай.

Сейчас все проекты проходят государственную экспертизу.

Кроме того, планируется разработка документации ещё для пяти объектов. Три из них будут строиться с участием частных инвесторов.

Эти работы идут в рамках «Дорожной карты» по развитию малых ГЭС, принятой в сентябре прошлого года. Уже отобрано 29 объектов, где можно установить такие станции.

«После реализации «Дорожной карты» общая мощность вырабатываемой электроэнергии на гидротехнических сооружениях «Казводхоза» составит 30 МВт в год», – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.

На сегодняшний день на балансе предприятия уже есть три малые ГЭС: на Сергеевском гидроузле в Северо-Казахстанской области, на Интумакском водохранилище в Карагандинской области и на гидроузле «Достык» на реке Хоргос.