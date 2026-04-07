Новые маршруты Срединного коридора открывают возможности для Казахстана
Стороны обсудили развитие торговли и логистики.
Вчера 2026, 23:44
106Фото: Министерство торговли и интеграции РК
Министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев встретился с министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили, передает BAQ.kz.
Министры транспорта Казахстана и экономики Грузии обсудили развитие торговли и логистики между странами.
Особое внимание уделили совместной работе по увеличению грузопотоков и развитию транспортной инфраструктуры, включая Срединный коридор. Стороны отметили успехи совместного предприятия железных дорог Грузии, Азербайджана и Казахстана, к которому недавно присоединилась Китайская сторона.
Грузия также представила проекты по строительству глубоководного порта Анаклия и обновлению железнодорожного парка.
Обе стороны подтвердили желание дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество в транспортной сфере.
