Министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев встретился с министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили, передает BAQ.kz.

Особое внимание уделили совместной работе по увеличению грузопотоков и развитию транспортной инфраструктуры, включая Срединный коридор. Стороны отметили успехи совместного предприятия железных дорог Грузии, Азербайджана и Казахстана, к которому недавно присоединилась Китайская сторона.

Грузия также представила проекты по строительству глубоководного порта Анаклия и обновлению железнодорожного парка.

Обе стороны подтвердили желание дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество в транспортной сфере.