В канун 30-летия Конституции РК в Восточно-Казахстанской области в селе Верхнеберезовский Глубоковского района состоялось торжественное открытие семейной врачебной амбулатории. Также в селе Уварово Глубоковского района открыли фельдшерско-акушерский пункт, передает BAQ.KZ.

Оба объекта реализованы в рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в ВКО.

"Амбулатория соответствует всем нормативно-правовым актам санэпидконтроля и оснащена современным оборудованием для того, чтобы оказывать полноценную и качественную медицинскую помощь жителям села", - рассказал главврач районной больницы Глубоковского района Мирхат Увазыров.

Проектная мощность амбулатории - 25 посещений в смену. В СВА имеется 4 койко-места дневного пребывания. Всего в амбулатории 23 кабинета общей площадью 440 квадратных метров, в том числе кабинеты физиолечения и ЛФК, акушерско-гинекологический кабинет с новейшим видеоколькоскопом, отдельный кабинет для сбора мокроты и стоматологический кабинет.

Мирхат Увазыров отметил, что ранее в селе не было полноценного здания СВА. Старое здание 1951 года постройки, в котором ранее располагалась амбулатория, признали аварийным. Поэтому с 2018 года врачи принимали пациентов в здании технического колледжа. Но теперь сельчане смогут получать медпомощь в современном здании.

В селе Верхнеберезовский проживают 1 900 человек. Из них на динамическом учете состоят 330 пациентов с артериальной гипертонией, 110 пациентов с сахарным диабетом. Также в селе проживают 70 человек с инвалидностью, в том числе люди с ограниченными возможностями. И новое здание оборудовано с учетом их потребностей.

Штат новой сельской амбулатории уже почти полностью укомплектован. После того, как здание введут в эксплуатацию, в коллектив примут дополнительные штатные единицы, в том числе стоматолога-дантиста, специалиста ЛФК и работника физиокабинета.

Ход работ регулярно контролировали депутаты.

Эти объекты – сельские врачебные амбулатории и медицинские пункты - по всей области строят уже в течение трех лет. На сегодняшний день из 36 запланированных полностью завершено строительство 34 объектов, - рассказал заместитель председателя ВКОФ партии "AMANAT" Аманбай Нуркенов. – В сентябре мы планируем завершить ввод в эксплуатацию всех объектов.

Отметим, целью строительства медицинских пунктов в районах является улучшение медицинской инфраструктуры в селе, чтобы жители могли получать медицинскую помощь, не выезжая в районные центры и в город.

Особенности медицинских пунктов, которые возводят по программе "Модернизация сельского здравоохранения", заключается в том, что все они оснащены необходимым медицинским оборудованием и мебелью для оказания качественной медицинской помощи на селе. Это способствует укреплению здоровья населения, своевременной профилактической оздоровительной работе и своевременному проведению скрининговых обследований.