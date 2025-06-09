Аким Алматинской области Марат Султангазиев распорядился направить в правоохранительные органы материалы, касающиеся некачественно выполненных строительных и подрядных работ. Основанием стали результаты мониторинга, проведённого депутатами маслихата в Кегенском районе, передает BAQ.KZ.

Мониторинг выявил многочисленные нарушения:

В селе Киши-Каркара новый медицинский пункт признан аварийным;

В селе Кеген детский сад "Балауса" работает лишь наполовину из-за проблем с конструкцией;

В селе Шырганак ФАП, построенный в 2018 году, до сих пор не введён в систему здравоохранения, здание покрыто трещинами;

В селе Жаланаш строительство Дома культуры отстаёт от графика;

Работы по реконструкции оросительных каналов Торайгыр и Копалы выполнены частично и с нарушениями;

Реализация проекта по реконструкции колодцев и трубопроводов остановлена, зафиксированы технические отступления от ПСД.

По словам председателя областного маслихата Куата Байгоджаева, качество работ на части объектов не соответствует стандартам, а контроль со стороны уполномоченных органов оказался недостаточным.

В связи с этим Султангазиев поручил:

Направить собранные материалы в правоохранительные органы;

Применить дисциплинарные меры к руководителю Управления строительства;

Усилить общественный и технический контроль за реализацией инфраструктурных проектов.