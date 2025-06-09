  • 9 Июня, 10:42
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Новые медпункты и детсады в Алматинской области покрылись трещинами и признаны аварийными

Аким Алматинской области поручил наказать подрядчиков за некачественное строительство.

Сегодня, 10:02
АВТОР
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Акимат Алматинской области Сегодня, 10:02
Сегодня, 10:02
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Фото: Акимат Алматинской области

Аким Алматинской области Марат Султангазиев распорядился направить в правоохранительные органы материалы, касающиеся некачественно выполненных строительных и подрядных работ. Основанием стали результаты мониторинга, проведённого депутатами маслихата в Кегенском районе, передает BAQ.KZ.

Мониторинг выявил многочисленные нарушения:

  • В селе Киши-Каркара новый медицинский пункт признан аварийным;
  • В селе Кеген детский сад "Балауса" работает лишь наполовину из-за проблем с конструкцией;
  • В селе Шырганак ФАП, построенный в 2018 году, до сих пор не введён в систему здравоохранения, здание покрыто трещинами;
  • В селе Жаланаш строительство Дома культуры отстаёт от графика;
  • Работы по реконструкции оросительных каналов Торайгыр и Копалы выполнены частично и с нарушениями;
  • Реализация проекта по реконструкции колодцев и трубопроводов остановлена, зафиксированы технические отступления от ПСД.

По словам председателя областного маслихата Куата Байгоджаева, качество работ на части объектов не соответствует стандартам, а контроль со стороны уполномоченных органов оказался недостаточным.

В связи с этим Султангазиев поручил:

  • Направить собранные материалы в правоохранительные органы;
  • Применить дисциплинарные меры к руководителю Управления строительства;
  • Усилить общественный и технический контроль за реализацией инфраструктурных проектов.

"Жители должны заранее знать о фактах некачественного строительства. Это вопрос доверия. Каждый бюджетный тенге должен быть подкреплён результатом", — подчеркнул аким.

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