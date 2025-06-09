Новые медпункты и детсады в Алматинской области покрылись трещинами и признаны аварийными
Аким Алматинской области поручил наказать подрядчиков за некачественное строительство.
Сегодня, 10:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:02Сегодня, 10:02
70Фото: Акимат Алматинской области
Аким Алматинской области Марат Султангазиев распорядился направить в правоохранительные органы материалы, касающиеся некачественно выполненных строительных и подрядных работ. Основанием стали результаты мониторинга, проведённого депутатами маслихата в Кегенском районе, передает BAQ.KZ.
Мониторинг выявил многочисленные нарушения:
- В селе Киши-Каркара новый медицинский пункт признан аварийным;
- В селе Кеген детский сад "Балауса" работает лишь наполовину из-за проблем с конструкцией;
- В селе Шырганак ФАП, построенный в 2018 году, до сих пор не введён в систему здравоохранения, здание покрыто трещинами;
- В селе Жаланаш строительство Дома культуры отстаёт от графика;
- Работы по реконструкции оросительных каналов Торайгыр и Копалы выполнены частично и с нарушениями;
- Реализация проекта по реконструкции колодцев и трубопроводов остановлена, зафиксированы технические отступления от ПСД.
По словам председателя областного маслихата Куата Байгоджаева, качество работ на части объектов не соответствует стандартам, а контроль со стороны уполномоченных органов оказался недостаточным.
В связи с этим Султангазиев поручил:
- Направить собранные материалы в правоохранительные органы;
- Применить дисциплинарные меры к руководителю Управления строительства;
- Усилить общественный и технический контроль за реализацией инфраструктурных проектов.
"Жители должны заранее знать о фактах некачественного строительства. Это вопрос доверия. Каждый бюджетный тенге должен быть подкреплён результатом", — подчеркнул аким.