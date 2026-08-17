«КазМунайГаз» расширяет программу геологоразведки и в ближайшие годы намерен активизировать поиск новых запасов углеводородов. Сейчас в портфеле компании находятся 23 проекта, потенциальные геологические ресурсы которых оцениваются до 4,7 млрд тонн условного топлива.

Что планирует «КазМунайГаз»

Основное внимание компания намерена уделить глубокозалегающим горизонтам, малоизученным геологическим комплексам и территориям.

В период с 2026 по 2030 год КМГ планирует пробурить 26 скважин общей проходкой около 89 тыс. метров.

Кроме того, программа предусматривает проведение 6 250 км сейсморазведочных работ 2D и 2 540 кв. км исследований 3D. Геохимические исследования планируется провести в 22 тыс. точек.

Все эти работы направлены на выявление новых перспективных участков и увеличение ресурсной базы углеводородов.

Особое внимание уделят Прикаспию

Отдельным направлением станут региональные исследования Прикаспийского региона.

В компании отмечают значительный ресурсный потенциал глубокозалегающих подсолевых отложений. Для их более детального изучения планируется провести 60 тыс. км 2D-сейсморазведки.

Сейчас геологоразведочная программа «КазМунайГаза» включает 23 проекта, находящихся на разных стадиях подготовки. Их потенциальный геологический ресурс оценивается до 4,7 млрд тонн условного топлива.