Пограничная служба ГКНБ Кыргызстана напомнила казахстанцам новые правила пребывания в стране, которые вступили в силу 1 сентября 2025 года, передает BAQ.KZ.

Согласно обновлённому Положению о порядке пребывания иностранных граждан, казахстанцы смогут находиться в Кыргызстане до 90 дней в общей сложности за каждые 180 дней, начиная с даты первого въезда. Такой принцип широко применяется в международной практике и направлен на упорядочение миграционных процессов.

Кроме того, введены новые правила регистрации по месту пребывания. Граждане Казахстана освобождены от регистрации в течение первых 30 дней пребывания. Если планируется нахождение в стране более 30 дней, регистрация становится обязательной.

Также установлена ответственность за превышение сроков пребывания: если срок пребывания превышает 90 дней без регистрации, последующий въезд в страну будет ограничен на 90 дней.

Продлить законное пребывание в Кыргызской Республике можно при наличии одного из следующих документов: регистрация по месту пребывания, вид на жительство, разрешение на временное проживание, а также статусы "Кайрылман", "Мекен-карт", "Резидент-карт" или иных документов, предусмотренных международными договорами, участницей которых является Кыргызстан.

Обновлённые правила направлены на упрощение миграционных процедур, повышение прозрачности контроля и обеспечение безопасности для граждан обеих стран.