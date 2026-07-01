Новые миллиарды или старые партнеры? Бектенов провел переговоры с Eni и Baker Hughes

Пока Казахстан ставит цель привлечь в экономику более $25,5 млрд прямых иностранных инвестиций в этом году, премьер-министр Олжас Бектенов ведет переговоры с крупнейшими мировыми игроками нефтегазового рынка. На полях 38-го заседания Совета иностранных инвесторов он встретился с руководителями Eni и Baker Hughes, чтобы обсудить новые проекты, локализацию производства и модернизацию энергетики.

В центре переговоров с директором по разведке и добыче Eni Лукой Виньяти оказался один из самых крупных энергетических проектов последних лет — строительство гибридной электростанции мощностью 247 МВт в Жанаозене. В правительстве рассчитывают, что объект повысит устойчивость энергосистемы и позволит активнее внедрять низкоуглеродные технологии. Не менее прагматичной получилась встреча с главой Baker Hughes Лоренцо Симонелли.

Компания уже глубоко интегрирована в казахстанский нефтегазовый сектор: сегодня в стране производят 174 вида комплектующих для оборудования Baker Hughes, еще около 100 позиций разрабатываются совместно с отечественными предприятиями. Кроме того, 95% сервисных работ Baker Hughes в Казахстане уже выполняют местные специалисты. Теперь компания намерена пойти дальше — расширить локализацию, внедрять цифровые системы мониторинга промышленного оборудования и участвовать в проектах по газопереработке и сокращению выбросов.

По итогам встреч стороны подтвердили готовность продолжить совместные инвестиционные проекты в нефтегазовой отрасли. Для правительства это часть стратегии по привлечению капитала и развитию несырьевых технологий, а для международных компаний — возможность укрепить позиции на одном из крупнейших энергетических рынков Центральной Азии.