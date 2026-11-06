Новые мощности для урожая: в Алматинской области строят агрообъекты на 19,3 млрд тенге

Алматинская область готовится нарастить производство овощей и укрепить позиции в аграрной логистике. Здесь строят современный тепличный комплекс с собственными хранилищами и крупный зерновой терминал. Оба проекта должны решить одну из важных задач сельского хозяйства — не только производить больше, но и сохранять урожай, доставляя его на рынок без лишних потерь.

Самый масштабный проект — тепличный комплекс ALATAU GREEN PRODUCTION стоимостью 17,3 млрд тенге. Его планируют разместить на территории 16 гектаров. После запуска предприятие сможет ежегодно производить до 4 тысяч тонн овощей.

Проект предусматривает не просто строительство теплиц. Здесь появятся зимние и летние комплексы площадью по 4 гектара, отдельные подразделения для выращивания рассады и производства салатной продукции.

Но главное преимущество будущего предприятия — собственная система хранения. Для этого предусмотрен склад площадью более 9 тысяч квадратных метров. Он сможет одновременно обеспечить длительное хранение до 6 тысяч тонн овощей и краткосрочное — до 720 тонн фруктов.

Такая инфраструктура позволит не зависеть исключительно от сезонности урожая: продукцию можно будет дольше сохранять, сокращать потери и поставлять на рынок более равномерно в течение года.

Строительство уже вышло на финишную прямую: готовность объекта оценивается примерно в 80%. Стеклянные теплицы на площади 4 гектара возведены, сейчас прокладывают подземные инженерные коммуникации. Запустить комплекс рассчитывают в 2027 году.

Второй проект связан уже не с выращиванием урожая, а с его дальнейшим путем. В индустриальной зоне «Кайрат» компания ТОО «СТРОЙИНВЕСТ – TS» строит производственно-логистический комплекс стоимостью 2 млрд тенге.

На участке площадью 18,45 гектара разместят зернохранилища общей вместимостью 10 тысяч тонн. При этом ежегодная мощность отгрузки составит до 200 тысяч тонн зерна. Это позволит расширить возможности региона по перевалке и транспортировке сельхозпродукции.

Железнодорожная инфраструктура объекта уже полностью готова, завершается подведение газовых сетей. Основные строительно-монтажные работы также находятся на завершающей стадии.

Оба проекта реализуются в рамках работы Министерства сельского хозяйства по привлечению инвестиций в АПК.

В общей сложности в регион направят 19,3 млрд тенге. И если один проект поможет выращивать и сохранять овощи, то другой обеспечит зерну дорогу к потребителю. Именно такая связка производства и логистики становится важным условием развития аграрного сектора.