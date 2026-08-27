Правительство Казахстана представило ключевые результаты работы по поручениям Президента. За последние два года в стране обновили налоговое и бюджетное законодательство, усилили цифровизацию, запустили масштабную модернизацию инфраструктуры и изменили подходы к инвестиционной политике. Какие решения уже реализованы и что ожидается дальше – в материале BAQ.KZ.

Какие задачи поставило Правительство

В рамках реализации Посланий Главы государства 2024 и 2025 годов утверждены общенациональные планы мероприятий. В них включено 180 задач, охватывающих государственные финансы, инфраструктуру, инвестиции, цифровизацию и социальную сферу.

Часть мероприятий уже выполнена, остальные находятся на стадии реализации.

Практические результаты заметны в разных сферах. В 2025 году отремонтировано 6,6 тыс. км инженерных сетей, а восемь коммунальных предприятий вывели из «красной зоны» критического износа.

Параллельно сформирована новая нормативная база для цифровой экономики, искусственного интеллекта и инвестиционной политики.

Что изменилось в налоговой системе

С 1 января 2026 года действует новый Налоговый кодекс. Он предусматривает сокращение налоговой отчётности на 30% и количества налогов на 20%.

Также пересмотрена система налоговых льгот и введены дифференцированные ставки. Как отмечают в Правительстве, изменения направлены на упрощение администрирования, стимулирование инвестиций и повышение налоговой нагрузки на предметы роскоши.

Меняется и сам подход к налоговому администрированию.

Система Smart Data Finance автоматически рассчитывает налоговые обязательства на основе данных государственных информационных систем и формирует цифровое досье налогоплательщика. Сейчас система уже работает в промышленной эксплуатации.

Как меняется бюджетная политика

Новый Бюджетный кодекс делает акцент не только на планировании расходов, но и на их эффективности.

Введён анализ влияния отраслей на доходную часть бюджета. Это позволяет определять приоритетные государственные инвестиционные проекты и направлять средства на инициативы с наибольшим экономическим эффектом.

Кроме того, установлен отдельный мониторинг парафискальных платежей и новые механизмы управления бюджетной ликвидностью. Они должны снизить риски возникновения кассовых разрывов в регионах.

Сколько направят на модернизацию инфраструктуры

Одним из крупнейших проектов стала модернизация энергетического и коммунального секторов.

Национальный проект, утверждённый в декабре 2024 года, охватывает более 200 инфраструктурных предприятий. На 2025–2029 годы предусмотрено 13 трлн тенге инвестиций.

Из этой суммы:

6,8 трлн тенге направят на коммунальный сектор;

6,2 трлн тенге – на энергетику.

Главная цель – снизить износ сетей до 40% и сократить количество аварий на 20%.

В 2025 году на модернизацию направили 547 млрд тенге. Отремонтировано 6,6 тыс. км инженерных сетей.

В 2026 году финансирование увеличено вдвое – до 1,1 трлн тенге. Планируется обновить 12 тыс. км сетей и вывести ещё восемь предприятий из зоны критического износа.

Что даст цифровизация коммунального сектора

Для мониторинга инфраструктуры запускается единая цифровая платформа Smart Turmys.

Она должна перевести контроль за состоянием коммунальных сетей в цифровой формат и сделать модернизацию более системной.

Как меняются правила для банков и квазигоссектора

Отдельный блок реформ касается финансового рынка и управления государственными активами.

В Казахстане принят закон «О банках и банковской деятельности в РК», а также внесены изменения в законодательство о финансовом рынке, связи и банкротстве.

Новый Бюджетный кодекс одновременно усилил контроль за финансами квазигосударственного сектора. Для холдингов установлены лимиты внешнего заимствования и правила дивидендных выплат.

Планы развития крупных холдингов теперь рассматриваются Парламентом одновременно с республиканским бюджетом.

Перед холдингами «Самрук-Қазына» и «Байтерек» поставлена задача обеспечить инвестиции в соответствии с Национальным планом развития и Концепцией инвестиционной политики.

При этом «Байтерек» трансформирован из института развития в инвестиционный холдинг. Его полномочия расширены в части финансирования крупных инфраструктурных, индустриальных и экспортных проектов.

Какие изменения произошли в цифровой сфере

В июне 2026 года обновлено законодательство о телекоммуникациях и центрах обработки данных. Новые нормы направлены на расширение инфраструктуры связи, развитие ЦОД и внедрение современных телекоммуникационных технологий.

Отдельное внимание уделено защите цифровой инфраструктуры.

17 ноября 2025 года Президент подписал закон по вопросам искусственного интеллекта и цифровизации. В частности, обновлены нормы о персональных данных, а также урегулированы сроки действия и порядок отзыва согласия на их обработку.

Кроме того, Закон «Об информатизации» трансформирован в Закон «О кибербезопасности». В нём закреплены единые требования к защите цифровой инфраструктуры и введён аудит защищённости.

Зачем Казахстану Цифровой кодекс

В январе принят Цифровой кодекс, который сформировал единый правовой фундамент цифровой среды.

Документ регулирует цифровую трансформацию государственного управления и экономики, платформенную экономику, использование больших данных и применение искусственного интеллекта.

Одновременно закреплены цифровые права граждан и принципы безопасного развития ИИ.

Таким образом, Казахстан постепенно переходит от цифровизации отдельных государственных процессов к формированию единой нормативной среды для цифровой экономики.

Как изменится инвестиционная политика

Новый этап инвестиционной политики предполагает акцент не только на объёме привлечённого капитала, но и на качестве проектов.

Эта задача закреплена в Концепции инвестиционной политики Казахстана до 2030 года.

Для работы с зарубежными инвесторами расширяется сеть Kazakh Invest, формируется Investment Board при холдинге «Байтерек», а также запущен единый центр Kazakhstan Investment House по принципу «одного окна».

Что меняется в образовании и здравоохранении

В сфере образования обновлена концепция развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.

Особое внимание уделяется рабочим профессиям, развитию профессиональных навыков молодёжи, внедрению стандартов WorldSkills и созданию образовательно-производственных кластеров.

В рамках Года рабочих профессий работодателей активнее привлекают к подготовке кадров, а также принимаются меры по повышению престижа рабочих специальностей и укреплению социальных гарантий.

В здравоохранении продолжается реформа системы обязательного социального медицинского страхования. Закон, подписанный 14 июля 2025 года, предусматривает переход к 2027 году к преимущественно страховой модели финансирования.

Как меняется система социальной поддержки

Одним из цифровых инструментов социальной политики стал «Социальный кошелёк», запущенный в мобильном приложении eGov Mobile.

Его задача – сделать государственную помощь более адресной и прозрачной, автоматизировать предоставление отдельных мер поддержки и сократить бюрократические процедуры.

Что изменилось в сфере безопасности

Новая модель профилактики правонарушений закреплена законом, подписанным 30 декабря 2025 года.

Система ориентирована не только на реагирование на уже совершённые правонарушения, но и на раннее выявление рисков.

Предусмотрены общие, индивидуальные и специальные профилактические меры, расширены права и обязанности общественных помощников и усилена межведомственная координация.

Что ждёт экономику дальше

Послание Главы государства 2025 года обозначило следующий этап – цифровую трансформацию государства и экономики и развитие Казахстана в эпоху искусственного интеллекта.

В стране уже формируется соответствующая нормативная и институциональная база. Параллельно реализуются реформы в инвестиционной политике, реальном секторе, социальной сфере и государственном управлении.

Правительство продолжает работу по выполнению общенациональных планов. Основной акцент сделан на практическом результате – устойчивом экономическом росте, технологическом обновлении, развитии инфраструктуры и повышении качества жизни граждан.