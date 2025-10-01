Журналисты в куларах Сената затронули вопрос влияния последних налоговых реформ на теневую экономику. Их интересовали возможные последствия изменений: не приведут ли новые правила к росту числа предпринимателей, которые будут скрывать доходы, дробить компании или использовать схемы оптимизации налогов. Этот вопрос особенно актуален на фоне случаев, когда отдельные отрасли показывали массовое занижение доходов и уход от обязательных платежей, передает BAQ.KZ.

Азамат Амрин подчеркнул, что государство нацелено на создание справедливых условий для всех участников рынка и минимизацию возможностей для злоупотреблений и схем уклонения от налогов.

"На наш взгляд, реформы создают справедливые условия: есть добросовестные плательщики, а есть те, кто использует схемы дробления и занижения доходов для оптимизации налогов. Эти ограничения и новые правила направлены на то, чтобы такого рода оптимизация была невозможна", — сказал первый вице-министр.

По его словам, меры позволят повысить прозрачность расчетов на рынке и сократить масштабы теневой экономики, при этом не затрагивая реальный бизнес, который работает добросовестно и вносит все необходимые платежи.