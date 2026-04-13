Новые назначения: Президент Казахстана назначил послов

Указами Главы государства произведён ряд дипломатических назначений.

Сегодня 2026, 16:07
Фото: Акорда

Исенали Асет Женисулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Корея, передает BAQ.kz.

Кроме того, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Королевстве Таиланд, Постоянный представитель при Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Баймухан Маргулан Бакытулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Республике Союз Мьянма по совместительству.

Вместе с тем, указом Главы государства Арыстанов Нургали Алмасбаевич освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Корея.

