Ряд объектов образования появились в Жамбылской, Туркестанской, Мангистауской, Акмолинской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, а также в городе Алматы, передаёт BAQ.KZ.

Так, по информации министерства просвещения, в городе Алматы открылись сразу четыре школы нового формата. Среди них – школа №220 в Медеуском районе, рассчитанная на 2 тысячи ученических мест. Новое здание полностью решило проблему дефицита ученических мест в своём микроучастке. В школе 83 учебных класса, 4 спортзала, библиотека, столовая и коворкинг-зоны.

В Жамбылской области свои двери распахнули две новые школы – в селах Карасу и Каракемер. В одной из них предусмотрены 28 учебных классов, конференц-зал, STEM-лаборатории, кабинет робототехники, коворкинг-центр, а также 3 мастерские и 3 научные лаборатории.

В Мунайлинском районе Мангистауской области в рамках нацпроекта "Келешек мектептері" открылась одиннадцатая по счету школа, рассчитанная на 900 мест. Здесь оборудованы 45 учебных классов с интерактивными досками.

Также в Сауране Туркестанской области к празднику открылась школа №5, построенная в рамках нацпроекта "Келешек мектептері" . В ней установлены кабинеты новой модификации, STEM-лаборатории, 3 мастерские, коворкинг-зоны, зоны отдыха, игровые и спортивные площадки, столовая, библиотека и актовый зал. Сейчас в регионе ведется строительство шести школ.

В селе Достык Западно-Казахстанской области открылась школа нового формата на 1200 ученических мест. С вводом объекта решён вопрос ликвидации аварийной школы. Отметим, это уже пятая школа, построенная в регионе по национальному проекту.

В Кокшетау Акмолинской области состоялось техническое открытие новой школы №10, возведенной на месте аварийного здания. Здесь созданы все условия для комфортного обучения: просторные классы, лаборатории, кабинеты робототехники, современный спортивный зал и конференц-зал.

В поселке Жарык Карагандинской области в рамках нацпроекта открылась новая школа. Здесь оборудованы STEM-лаборатория, кабинеты естественно-математического направления с современным оборудованием и методическими материалами, классы робототехники и графического дизайна. В школе установлено 22 интерактивные доски с технологией искусственного интеллекта.

Кроме того, в селе Игілік Восточно-Казахстанской области открылась новая школа, построенная за счет местного бюджета.