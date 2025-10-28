В Астане в рамках официального визита Президента Финляндии Александра Стубба в Казахстан подписано 15 двусторонних документов, охватывающих ключевые направления сотрудничества — от атомной энергетики и экологии до туризма и образования, передает BAQ.KZ.

Среди подписанных соглашений — меморандум о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии между Агентством РК по атомной энергии и финским Управлением радиационной и ядерной безопасности (STUK).

Отдельное внимание уделено управлению водными ресурсами: Казахстан и Финляндия договорились о совместной работе в сфере цифровизации водного хозяйства, а также создании исследовательского центра на базе Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации при поддержке Finnish Water Forum.

Стороны также подписали меморандум о развитии туризма на курорте “Бурабай” и соглашение о продвижении экологичного деревянного домостроения в Казахстане.

В числе других документов — декларация о намерениях по локализации финских технологий экологического мониторинга и меморандум о сотрудничестве между АО “Теңіз жасағы” и Lamor Corporation Plc в сфере ликвидации разливов нефти и поддержки морских операций.

Подписание соглашений стало частью программы визита Александра Стубба, направленного на укрепление политического и экономического партнёрства между Казахстаном и Финляндией.