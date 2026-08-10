Самым загруженным стало направление Караганда – Балхаш – Бурылбайтал. Об этом сообщили в КазАвтоЖол, передает корреспондент BAQ.KZ.

Какие трассы стали платными

Речь идет о трассах Бурылбайтал – Курты, Талдыкорган – Усть-Каменогорск и Караганда – Балхаш – Бурылбайтал.

Больше всего автомобилей проехало по направлению Караганда – Балхаш – Бурылбайтал.

Сколько машин проехало

За месяц здесь зарегистрировали 290 тысяч проездов. Это почти 55% всего транспортного потока на трех новых платных участках.

На втором месте оказался участок Талдыкорган – Усть-Каменогорск - 181 тысяча проездов, или около 34% от общего количества.

Заметно меньшая нагрузка пришлась на трассу Бурылбайтал – Курты. За первый месяц по ней зафиксировали 58 тысяч проездов.

Таким образом, более половины всех поездок по новым платным дорогам пришлось на направление Караганда – Балхаш – Бурылбайтал.

Когда ввели платный режим

Платный режим на участках Караганда – Балхаш – Бурылбайтал и Бурылбайтал – Курты ввели 10 июля 2026 года. Трасса Талдыкорган – Усть-Каменогорск стала платной днем позже - 11 июля.

Результаты первого месяца позволяют оценить реальную интенсивность движения на новых платных направлениях. Пока наиболее востребованным среди них остается участок Караганда – Балхаш – Бурылбайтал.