Новые послы Казахстана назначены в четырех странах
Сегодня, 09:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:15Сегодня, 09:15
33Фото: pixabay.com
Президент Казахстана назначил новых послов в Словении, Боснии и Герцеговине, Черногории и Тунисе, передает BAQ.KZ.
Указами Главы государства произведены новые назначения в дипломатическом корпусе Казахстана:
Алтай Абибуллаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Словения.
Даулет Батрашев, Посол Казахстана в Республике Хорватия, будет по совместительству представлять страну в Боснии и Герцеговине и Черногории.
Ануарбек Ахметов, Посол Казахстана в Алжирской Народной Демократической Республике, назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом в Республике Тунис по совместительству.
Соответствующие указы подписал Президент Республики Казахстан.
Самое читаемое
- Зангар Нурланулы выиграл турнир ITF Juniors J300 в Южной Корее
- Казахстанская сборная завоевала бронзу чемпионата Азии по водному поло
- На трассе Щарбакты – Павлодар грузовик съехал в кювет из-за гололёда
- Министр: обеспечение благополучия детей — одно из приоритетных направлений госполитики
- Суд вернул пенсионерке из области Абай право на перерасчет пенсии