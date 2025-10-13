Президент Казахстана назначил новых послов в Словении, Боснии и Герцеговине, Черногории и Тунисе, передает BAQ.KZ.

Указами Главы государства произведены новые назначения в дипломатическом корпусе Казахстана:

Алтай Абибуллаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Словения.

Даулет Батрашев, Посол Казахстана в Республике Хорватия, будет по совместительству представлять страну в Боснии и Герцеговине и Черногории.

Ануарбек Ахметов, Посол Казахстана в Алжирской Народной Демократической Республике, назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом в Республике Тунис по совместительству.

Соответствующие указы подписал Президент Республики Казахстан.