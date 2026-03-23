В Казахстане в 2026 году продолжается внедрение системы всеобщего декларирования доходов и имущества, которая затрагивает все больше категорий граждан. Чтобы разобраться, кто именно обязан сдавать декларацию, в какие сроки и какие требования необходимо учитывать, корреспондент BAQ.KZ обратился за разъяснениями к финансовому советнику R-Finance Арману Байганову. Эксперт подробно объяснил ключевые изменения и дал практические рекомендации для налогоплательщиков.

По его словам, важно правильно понимать, кто именно подпадает под обязательства декларирования и в каких случаях возникает необходимость сдачи формы 270.

«Декларацию о доходах и имуществе по форме 270 сдают исключительно физические лица - это не касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей как субъектов бизнеса. Однако предприниматель все же обязан подать декларацию, если он получил доход именно как физическое лицо или владеет активами, подпадающими под декларирование. Кроме того, обязательство распространяется на государственных служащих, приравненных к ним лиц, а также их супругов. В отдельных случаях это касается и представителей квазигосударственного сектора, если они занимают управленческие должности и относятся к категории нерядовых сотрудников», – отмечает он.

Отдельное внимание эксперт обратил на сроки и способы подачи декларации. В 2026 году установлен единый дедлайн, а также предусмотрены различные форматы сдачи - от традиционных до цифровых.

«Срок сдачи декларации установлен не позднее 15 сентября 2026 года. При первичном нарушении, как правило, предусмотрено предупреждение, однако в дальнейшем могут применяться административные штрафы. Подать декларацию можно несколькими способами: лично в налоговом органе, через ЦОН, направить по почте в письменном виде либо воспользоваться электронными сервисами. В частности, доступна подача через личный кабинет налогоплательщика, мобильные приложения и отдельные банковские сервисы», – говорит Арман Байганов.

Существенные требования касаются также крупных покупок и отдельных видов доходов. В ряде случаев граждане обязаны самостоятельно декларировать полученные средства и приобретённое имущество.

Как отмечает финансовый советник R-Finance Арман Байганов, если физическое лицо в течение года приобрело имущество на сумму свыше 20 тысяч МРП - это порядка 78 миллионов тенге - оно обязано подать декларацию. По его словам, это требование распространяется и на доходы, подлежащие самостоятельному налогообложению, в том числе от операций с ценными бумагами или продажи имущества, которым владели менее одного года. В таких случаях гражданин должен самостоятельно отразить соответствующие доходы в форме 270.

Еще одним важным критерием остается наличие активов за пределами страны. Даже при отсутствии дохода такие активы подлежат обязательному отражению в декларации.

«Если на конец года у гражданина имеются активы за рубежом – будь то недвижимость, счета или иное имущество, например в Турции, России или США, - он обязан задекларировать их. Это требование действует вне зависимости от того, приносили ли эти активы доход. Таким образом, государство формирует полную картину имущественного положения граждан», – резюмирует финансовый советник.

В 2026 году система декларирования в Казахстане становится более структурированной и охватывает все больше категорий граждан. Эксперты рекомендуют заранее разобраться в требованиях и не откладывать подачу декларации, чтобы избежать штрафных санкций и ошибок при заполнении.