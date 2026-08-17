Новые правила для Duty Free вступят в силу в Казахстане

В Казахстане с 25 августа изменятся отдельные требования к работе магазинов беспошлинной торговли. Поправки коснутся сроков приостановления деятельности Duty Free, продажи и размещения товаров, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Изменения предусмотрены приказом министра финансов РК от 10 августа 2026 года №537, который вносит поправки в действующие правила по временным зонам таможенного контроля, местам временного хранения и магазинам беспошлинной торговли.

Одно из ключевых изменений касается Duty Free, деятельность которых приостановлена.

Товары, помещенные под таможенную процедуру беспошлинной торговли, в таком случае должны быть переведены под таможенные процедуры, применимые к иностранным товарам.

Для товаров ЕАЭС предусмотрено два варианта: их необходимо поместить под таможенную процедуру экспорта либо вывезти из магазина беспошлинной торговли на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

На выполнение этих требований владельцам Duty Free дается 60 календарных дней со дня принятия решения о приостановлении деятельности магазина.

Поправки также затрагивают порядок продажи товаров. Теперь прямо закреплено, что товары в магазинах беспошлинной торговли реализуются с обязательным применением контрольно-кассовых машин в соответствии со статьями 110 и 111 Налогового кодекса.

Одновременно необходимо соблюдать требования по выписке счетов-фактур, предусмотренные статьями 207, 208 и 209 Налогового кодекса.

Уточняется и порядок поступления товаров в Duty Free. Продукция должна помещаться на склад магазина в присутствии либо с ведома должностных лиц территориальных органов государственных доходов по столице, областям и городам республиканского значения.

Кроме того, приказ предусматривает изменения для временных зон таможенного контроля и складов. В частности, уточнен порядок создания временных зон, а для складов закреплена возможность электронной передачи в органы государственных доходов отчетности о товарах и получения сведений об их выпуске.

Изменения вводятся в действие с 25 августа 2026 года.