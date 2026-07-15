В Казахстане запретили «психокоучей»: что меняет новый закон о психологах

2 июля 2026 года Президент подписал Закон «О психологической деятельности», который впервые устанавливает единые правила работы специалистов в этой сфере.

Как сами психологи оценивают нововведения и каким образом новый закон может повлиять на рынок психологических услуг в материале корреспондента BAQ.KZ.

Что изменится для психологов после вступления в силу нового закона:

С вступлением закона в силу для психологов вводится ряд новых требований. Теперь люди без профильного образования не смогут называть себя психологами или использовать в своей деятельности слова с приставкой «психо-», в том числе такие обозначения, как «психокоуч» и «психопрактик».

Оказывать психологические услуги можно будет только после регистрации в Едином государственном реестре психологов. Кроме того, специалисты будут обязаны проходить повышение квалификации не реже одного раза в пять лет.

Закон также запрещает психологам гарантировать клиентам конкретный результат оказания психологической помощи. Специалисты, работающие через онлайн-платформы и социальные сети, должны будут размещать информацию о своей регистрации в государственном реестре, а также сведения об образовании и квалификации.

«Качество не определяется дипломом»

Директор Института психоанализа Центральной Азии, член Казахстанской и Американской психоаналитических ассоциаций, психоаналитик Анна Кудиярова работает в профессии уже 25 лет. Во время разработки закона она принимала участие в его обсуждении, вносила свои предложения.

Одним из главных достижений закона Анна Кудиярова считает закрепление понятия супервизии. Не менее важным стало появление Кодекса этики психологов, считает Кудиярова.

Она подчеркивает, что наличие профильного диплома, хотя и является обязательным требованием, само по себе не гарантирует высокого качества психологической помощи..

«Мы постоянно говорили депутатам о том, что качество психологической помощи определяется далеко не только дипломом. Диплом — это вход в профессию. Но настоящий профессионализм складывается из постоянного обучения, регулярной супервизии, личного анализа, соблюдения Этического кодекса и активного участия в профессиональном сообществе».

Нормы, требующие доработки

Дипломированный практикующий психолог, магистр педагогических наук и преподаватель Анна Вовк работает в профессии 13 лет. Она поддерживает принятие закона. По ее мнению, новые требования помогут повысить качество психологических услуг.

Вместе с тем Анна Вовк отмечает, что некоторые положения закона требуют дополнительного разъяснения и проработки. По ее мнению, особенно важно обеспечить прозрачность процедуры сертификации, не допустить злоупотреблений со стороны уполномоченных органов и определить порядок признания серьезного дополнительного образования.

«Не до конца ясен вопрос признания серьезного дополнительного образования, которое, в отличие от краткосрочных курсов, способно формировать профессиональные компетенции психолога. На основании такого образования многие специалисты на протяжении многих лет ведут практику, обладая глубокими знаниями и значительным практическим опытом. Кроме того, хотелось бы видеть больше механизмов рассмотрения жалоб на специалистов и защиты прав как клиентов, так и психологов».

Без гарантированного результата

Еще одно важное нововведение касается рекламы психологических услуг. Закон запрещает специалистам обещать клиентам гарантированный результат или быстрое решение проблемы. Психологи считают эту норму обоснованной, поскольку результат терапии зависит от множества факторов и не может быть заранее предсказан.

«Мы работаем с человеком, а каждый человек уникален. Даже если два человека приходят с похожими жалобами, путь их психотерапии может быть совершенно разным. Поэтому специалист, который обещает: “Я избавлю вас от тревоги за три встречи” или “Полностью решу вашу проблему за месяц”, скорее занимается маркетингом, чем профессиональной психологией», — говорит Анна Кудиярова.

Закон также обязывает психологов, работающих через онлайн-платформы и социальные сети, размещать сведения о своем образовании и квалификации.

Анна Вовк считает это требование обоснованным.

«Не вижу в этом ничего предосудительного. Если человек представляет себя как психолога, документы, подтверждающие его образование и квалификацию, должны быть доступны для ознакомления. Это может повысить доверие как к самому специалисту, так и к процессу работы», — отмечает Анна Вовк.

Анна Кудиярова также поддерживает это нововведение. При этом эксперт советует обращать внимание не только на наличие диплома. По ее мнению, перед началом работы стоит уточнить, состоит ли психолог в профессиональной ассоциации, соблюдает ли Этический кодекс, проходит ли регулярную супервизию и продолжает ли профессиональное обучение.

«На мой взгляд, именно эти вопросы позволяют понять, насколько специалист действительно развивается в профессии. В Казахстанской психоаналитической ассоциации все это давно является обязательным. Наши члены, кандидаты и аппликанты регулярно проходят супервизию, личный анализ, повышают квалификацию и работают в соответствии с Этическим кодексом», - говорит Анна Кудиярова.

Отдельно закон разграничивает полномочия психологов и врачей-психиатров. Психологам запрещено ставить медицинские диагнозы, назначать лекарственные препараты и лечить психические расстройства.

По словам Анны Вовк, такое ограничение необходимо, поскольку психолог работает преимущественно с людьми, которые столкнулись с временными трудностями или переживают кризис.

«Психолог не вправе рекомендовать даже успокоительные средства и биологически активные добавки, тем более лекарственные препараты. Это не относится к сфере его деятельности: он не владеет медицинскими протоколами лечения и не обладает соответствующими знаниями. При этом психолог может работать совместно с врачом, если клиент проходит назначенную медикаментозную терапию», — поясняет эксперт.

Какие изменения еще нужны

По мнению экспертов, принятие закона должно стать первым шагом к формированию безопасного и профессионального рынка психологических услуг.

Анна Вовк считает, что необходимо развивать систему доступного непрерывного образования, повышать оплату труда психологов и внедрять обязательную супервизию.

«Сейчас зарплата во многих частных и государственных организациях начинается от 150 тысяч тенге за полный рабочий день. Это ничтожно мало, учитывая, что работа психолога требует значительных эмоциональных и профессиональных затрат. Из-за низкого уровня оплаты специалисты вынуждены совмещать несколько мест работы, что приводит к выгоранию. Кроме того, многие не могут позволить себе дополнительное обучение или вовсе уходят из профессии, несмотря на большой опыт и высокий потенциал», — говорит Анна Вовк.

Анна Кудиярова подчеркивает, что новый закон — это начало нового этапа развития профессии. По ее мнению, при выборе специалиста важно обращать внимание не на популярность в социальных сетях, а на образование, членство в профессиональной ассоциации, соблюдение Этического кодекса, прохождение супервизии и регулярное повышение квалификации.

«Именно эти вопросы действительно помогают выбрать профессионала. И если двадцать пять лет назад люди, услышав слово „психолог“, говорили: „Я не псих!“, то сегодня они все чаще спрашивают: „К кому мне лучше обратиться?“ Для меня это и есть главный показатель того, что наше общество взрослеет. И если новый закон поможет этому процессу, значит, мы действительно сделали большое и важное дело», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что в Казахстане расширяют программу по укреплению психического здоровья детей и подростков.