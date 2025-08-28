С 21 августа 2025 года вступили в силу новые изменения в правилах авиационной безопасности, установленные постановлением Правительства Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Согласно обновленным требованиям, важные изменения коснулись процедуры досмотра ручной клади в аэропортах страны.

Теперь все предметы и вещества, изъятые при предполетном досмотре, больше не будут храниться в аэропорту. Если пассажир не может забрать запрещенные к перевозке вещи, они будут немедленно изъяты и утилизированы. Важно, что пассажирам, у которых обнаружены запрещенные предметы, рекомендуется передать их сопровождающим лицам, если они не хотят потерять их навсегда.

Также авиакомпаниям теперь настоятельно рекомендуется заранее информировать пассажиров о перечне запрещенных предметов. Чтобы избежать неприятных ситуаций, пассажирам стоит ознакомиться с актуальным списком запретов, который доступен на официальном сайте по ссылке.

Эти изменения направлены на повышение безопасности и упрощение процесса досмотра, однако важно, чтобы пассажиры внимательно относились к правилам, чтобы избежать неприятных последствий перед вылетом.