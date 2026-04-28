С 2026 года в Казахстане меняются правила ипотечного кредитования. Теперь ставка будет напрямую зависеть от размера первоначального взноса.

Что изменится

В Казахстане пересматриваются правила расчета предельной стоимости ипотечных займов. Теперь процентная ставка будет зависеть от финансовых возможностей заемщика, в первую очередь - от размера первоначального взноса

Регуляторы - Национальный банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка - совместно с банками отказались от единого потолка по ставке и перешли к более гибкой модели.

Как будет работать новая система

Согласно новым правилам, вводится двухуровневый предел годовой эффективной ставки (ГЭСВ):

Если первоначальный взнос превышает 30%, ставка по ипотеке не должна превышать 20%.

Если взнос ниже 30%, банки смогут устанавливать ставку до 25%.

Таким образом, стоимость кредита будет напрямую зависеть от финансовой дисциплины и возможностей заемщика.

Ожидается, что новые требования вступят в силу с 1 июля 2026 года.

Проект нормативного документа планируют опубликовать в мае, после чего рынку дадут время адаптироваться.

Почему отказались от единой ставки

Изначально рассматривался вариант введения единого потолка в 20% для всех ипотечных займов. Однако банки выступили против.

Финансовые организации указали на высокую базовую ставку и рост кредитных рисков. В таких условиях единый лимит мог сделать ипотеку убыточной для банков.

В итоге было принято компромиссное решение - разделить заемщиков по уровню риска.

Станет ли ипотека доступнее

Экономист Бауыржан Ысқақ считает, что новая модель не столько упрощает ипотеку, сколько делает ее более дифференцированной.

«Если у человека есть первоначальный взнос более 30%, он сможет получить более выгодные условия. Но для тех, у кого накоплений недостаточно, ипотека станет дороже, а ежемесячные платежи вырастут», - пояснил эксперт.

По его словам, государство фактически отказывается от одинаковых условий для всех и делает акцент на финансово подготовленных заемщиках.

Почему важен первоначальный взнос

Экономист подчеркивает, что размер первоначального взноса - ключевой показатель надежности клиента.

Чем больше собственных средств вкладывает заемщик, тем ниже риски для банка и тем выше вероятность возврата кредита.

Именно поэтому более высокий взнос позволяет рассчитывать на более низкую ставку.

Если же взнос минимальный, банки компенсируют риски повышенным процентом. Такой подход широко применяется в международной практике.

С точки зрения финансовой стабильности, уровень в 30% считается оправданным.

Однако с социальной точки зрения это высокий порог.

«Для многих казахстанцев накопить такую сумму сложно. Особенно это касается молодежи и тех, кто впервые покупает жилье», - отметил эксперт.

В результате именно эти категории окажутся в наиболее уязвимом положении.

Кому будет сложнее всего

По словам аналитика, изменения в первую очередь затронут:

молодых покупателей

семьи без накоплений

граждан, впервые приобретающих жилье

Им придется либо брать ипотеку под более высокий процент, либо откладывать покупку.

Это может привести к росту спроса на аренду жилья и увеличению сроков накопления.

Брать ипотеку сейчас или ждать

Эксперт отмечает, что универсального ответа нет - все зависит от финансовой ситуации.

Если первоначальный взнос пока не достигает 30%, оформление кредита сейчас может быть выгоднее.

Если же есть возможность накопить нужную сумму в ближайшее время, лучше подождать - это позволит существенно сэкономить на процентах.

Будут ли банки массово ставить 25%

Вероятность этого есть, но она не будет одинаковой для всех заемщиков.

«25% - это верхний предел для клиентов с повышенными рисками. Но из-за конкуренции банки будут предлагать более выгодные условия надежным заемщикам», - отметил экономист.

Как это повлияет на рынок жилья

Новые правила могут изменить поведение покупателей.

Если ипотека станет менее доступной, спрос на жилье может снизиться. Это, в свою очередь, замедлит рост цен.

При этом резкого падения стоимости жилья ожидать не стоит - на рынок продолжат влиять инфляция и рост цен на строительные материалы.

«Скорее всего, рынок просто станет более стабильным: цены будут расти медленнее», - считает эксперт.

Главная цель реформы

По мнению аналитика, изменения направлены не на упрощение ипотеки, а на стабилизацию рынка.

Новая модель должна:

снизить риски банков

ограничить чрезмерную закредитованность населения

уменьшить вероятность образования «ипотечного пузыря»

В долгосрочной перспективе ипотека может стать более устойчивым и предсказуемым инструментом.

Что это значит для казахстанцев

Реформа меняет сам подход к ипотеке.

Теперь ключевую роль будет играть не только политика банков, но и финансовая готовность заемщика.

Ипотека постепенно перестает быть универсальным инструментом и превращается в более избирательный механизм, требующий серьезной подготовки.

Для одних это откроет новые возможности, для других - создаст дополнительные барьеры.