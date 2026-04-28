Новые правила ипотеки: кому станет дороже
Ставки по ипотеке в Казахстане будут зависеть от первоначального взноса. Максимум — до 25% годовых.
С 2026 года в Казахстане меняются правила ипотечного кредитования. Теперь ставка будет напрямую зависеть от размера первоначального взноса.
Что изменится
В Казахстане пересматриваются правила расчета предельной стоимости ипотечных займов. Теперь процентная ставка будет зависеть от финансовых возможностей заемщика, в первую очередь - от размера первоначального взноса
Регуляторы - Национальный банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка - совместно с банками отказались от единого потолка по ставке и перешли к более гибкой модели.
Как будет работать новая система
Согласно новым правилам, вводится двухуровневый предел годовой эффективной ставки (ГЭСВ):
Если первоначальный взнос превышает 30%, ставка по ипотеке не должна превышать 20%.
Если взнос ниже 30%, банки смогут устанавливать ставку до 25%.
Таким образом, стоимость кредита будет напрямую зависеть от финансовой дисциплины и возможностей заемщика.
Ожидается, что новые требования вступят в силу с 1 июля 2026 года.
Проект нормативного документа планируют опубликовать в мае, после чего рынку дадут время адаптироваться.
Почему отказались от единой ставки
Изначально рассматривался вариант введения единого потолка в 20% для всех ипотечных займов. Однако банки выступили против.
Финансовые организации указали на высокую базовую ставку и рост кредитных рисков. В таких условиях единый лимит мог сделать ипотеку убыточной для банков.
В итоге было принято компромиссное решение - разделить заемщиков по уровню риска.
Станет ли ипотека доступнее
Экономист Бауыржан Ысқақ считает, что новая модель не столько упрощает ипотеку, сколько делает ее более дифференцированной.
«Если у человека есть первоначальный взнос более 30%, он сможет получить более выгодные условия. Но для тех, у кого накоплений недостаточно, ипотека станет дороже, а ежемесячные платежи вырастут», - пояснил эксперт.
По его словам, государство фактически отказывается от одинаковых условий для всех и делает акцент на финансово подготовленных заемщиках.
Почему важен первоначальный взнос
Экономист подчеркивает, что размер первоначального взноса - ключевой показатель надежности клиента.
Чем больше собственных средств вкладывает заемщик, тем ниже риски для банка и тем выше вероятность возврата кредита.
Именно поэтому более высокий взнос позволяет рассчитывать на более низкую ставку.
Если же взнос минимальный, банки компенсируют риски повышенным процентом. Такой подход широко применяется в международной практике.
С точки зрения финансовой стабильности, уровень в 30% считается оправданным.
Однако с социальной точки зрения это высокий порог.
«Для многих казахстанцев накопить такую сумму сложно. Особенно это касается молодежи и тех, кто впервые покупает жилье», - отметил эксперт.
В результате именно эти категории окажутся в наиболее уязвимом положении.
Кому будет сложнее всего
По словам аналитика, изменения в первую очередь затронут:
- молодых покупателей
- семьи без накоплений
- граждан, впервые приобретающих жилье
Им придется либо брать ипотеку под более высокий процент, либо откладывать покупку.
Это может привести к росту спроса на аренду жилья и увеличению сроков накопления.
Брать ипотеку сейчас или ждать
Эксперт отмечает, что универсального ответа нет - все зависит от финансовой ситуации.
Если первоначальный взнос пока не достигает 30%, оформление кредита сейчас может быть выгоднее.
Если же есть возможность накопить нужную сумму в ближайшее время, лучше подождать - это позволит существенно сэкономить на процентах.
Будут ли банки массово ставить 25%
Вероятность этого есть, но она не будет одинаковой для всех заемщиков.
«25% - это верхний предел для клиентов с повышенными рисками. Но из-за конкуренции банки будут предлагать более выгодные условия надежным заемщикам», - отметил экономист.
Как это повлияет на рынок жилья
Новые правила могут изменить поведение покупателей.
Если ипотека станет менее доступной, спрос на жилье может снизиться. Это, в свою очередь, замедлит рост цен.
При этом резкого падения стоимости жилья ожидать не стоит - на рынок продолжат влиять инфляция и рост цен на строительные материалы.
«Скорее всего, рынок просто станет более стабильным: цены будут расти медленнее», - считает эксперт.
Главная цель реформы
По мнению аналитика, изменения направлены не на упрощение ипотеки, а на стабилизацию рынка.
Новая модель должна:
- снизить риски банков
- ограничить чрезмерную закредитованность населения
- уменьшить вероятность образования «ипотечного пузыря»
В долгосрочной перспективе ипотека может стать более устойчивым и предсказуемым инструментом.
Что это значит для казахстанцев
Реформа меняет сам подход к ипотеке.
Теперь ключевую роль будет играть не только политика банков, но и финансовая готовность заемщика.
Ипотека постепенно перестает быть универсальным инструментом и превращается в более избирательный механизм, требующий серьезной подготовки.
Для одних это откроет новые возможности, для других - создаст дополнительные барьеры.
