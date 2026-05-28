Новые нормы по защите прав педагогов утвердили в Казахстане

Сенаторы Парламента Республики Казахстан одобрили закон, касающийся статуса педагога, системы образования, здравоохранения и защиты прав ребенка. Об этом сообщил руководитель аппарата Сената Максим Споткай.

Документ направлен на усиление правовой защиты педагогов и совершенствование образовательной системы.

Согласно новым нормам, педагог и руководство организации образования несут ответственность за обучающихся исключительно в период выполнения своих профессиональных обязанностей. Таким образом, ответственность ограничивается временем осуществления образовательного процесса.

Также законом запрещается требовать от педагогов отчеты и иную информацию, не предусмотренную законодательством в сфере образования. Дополнительно вводится административная ответственность за требование вести документацию одновременно в бумажной и электронной формах.

Отдельный блок поправок касается использования цифровых устройств в школах. Министерство просвещения наделяется полномочиями по утверждению правил применения гаджетов обучающимися и воспитанниками в организациях среднего образования.

В частности, во время уроков мобильные устройства должны находиться в беззвучном режиме и не использоваться без разрешения педагога. На контрольных и экзаменах вводится полный запрет на использование телефонов, за исключением отдельных случаев по решению учителя. При этом использование смартфонов допускается только в образовательных целях – для работы с цифровыми платформами, проектами и учебными заданиями.

Кромет того, акиматы будут обеспечивать участие обучающихся, являющихся региональными победителями, в олимпиадах по общеобразовательным предметам, конкурсах научных проектов республиканского уровня по перечню, определяемому уполномоченным органом в области образования.

Законом также урегулирована деятельность филиалов зарубежных вузов и внесены изменения, направленные на совершенствование подготовки медицинских кадров.