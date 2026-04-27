Теперь любая информация о насилии или нарушении прав ребенка будет запускать обязательную цепочку действий со стороны всех служб, передает BAQ.kz.

Новый документ впервые четко распределяет зоны ответственности между полицией, организациями образования, медицинскими работниками и органами опеки. Каждое ведомство обязано действовать по установленному алгоритму, что исключает размывание ответственности и затягивание процессов.

За каждым инцидентом закрепляется специалист

Ключевым нововведением стало внедрение института кейс-менеджеров. За каждым выявленным случаем закрепляется конкретный специалист, который координирует работу всех служб, сопровождает ребенка и отвечает за восстановление его прав. Это позволяет обеспечить непрерывную поддержку и контроль на всех этапах.

Четкие сроки реагирования

Впервые закреплены четкие сроки реагирования. Информация о нарушении прав ребенка должна передаваться незамедлительно. Уже в течение одного часа данные поступают в органы по защите прав детей, в течение одного рабочего дня назначается кейс-менеджер и проводится обследование условий жизни, а не позднее трех рабочих дней материалы направляются в комиссию по делам несовершеннолетних.

Сигналом может стать даже пост в соцсетях

Основанием для начала реагирования теперь являются не только официальные обращения. Учитываются сигналы от самих детей, обращения через контакт-центр «111», а также данные мониторинга социальных сетей и СМИ. К выявлению случаев подключаются мобильные группы и центры психологической поддержки.

Помощь - по единому стандарту

Детям будет оказываться комплексная помощь - от медицинской и психологической до социальной и правовой.

Важным изменением стало то, что под защиту государства теперь попадают не только дети, подвергшиеся насилию, но и те, кто стал его свидетелем.