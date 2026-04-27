Новые правила защиты детей в Казахстане: что изменилось
В стране внедряют единые правила реагирования на случаи нарушения прав ребенка — с четкими сроками и ответственными.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Теперь любая информация о насилии или нарушении прав ребенка будет запускать обязательную цепочку действий со стороны всех служб, передает BAQ.kz.
Новый документ впервые четко распределяет зоны ответственности между полицией, организациями образования, медицинскими работниками и органами опеки. Каждое ведомство обязано действовать по установленному алгоритму, что исключает размывание ответственности и затягивание процессов.
За каждым инцидентом закрепляется специалист
Ключевым нововведением стало внедрение института кейс-менеджеров. За каждым выявленным случаем закрепляется конкретный специалист, который координирует работу всех служб, сопровождает ребенка и отвечает за восстановление его прав. Это позволяет обеспечить непрерывную поддержку и контроль на всех этапах.
Четкие сроки реагирования
Впервые закреплены четкие сроки реагирования. Информация о нарушении прав ребенка должна передаваться незамедлительно. Уже в течение одного часа данные поступают в органы по защите прав детей, в течение одного рабочего дня назначается кейс-менеджер и проводится обследование условий жизни, а не позднее трех рабочих дней материалы направляются в комиссию по делам несовершеннолетних.
Сигналом может стать даже пост в соцсетях
Основанием для начала реагирования теперь являются не только официальные обращения. Учитываются сигналы от самих детей, обращения через контакт-центр «111», а также данные мониторинга социальных сетей и СМИ. К выявлению случаев подключаются мобильные группы и центры психологической поддержки.
Помощь - по единому стандарту
Детям будет оказываться комплексная помощь - от медицинской и психологической до социальной и правовой.
Важным изменением стало то, что под защиту государства теперь попадают не только дети, подвергшиеся насилию, но и те, кто стал его свидетелем.
Самое читаемое
- Как выглядит дом Ауэзова в Семее, который лишили статуса памятника и защиты
- Подозреваемый в стрельбе признался в планах нападения на администрацию президента США
- Ход строительства ж/д линии «Бахты – Аягоз» проверили в области Абай
- Жанибек Алимханулы может вернуться на ринг раньше срока
- Китай заговорил о последствиях действий Евросоюза