Новые правила защиты трудящихся: Аймагамбетов озвучил ключевые поправки в трудовой кодекс
Поправки в законопроект представили в Мажилисе.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов на пленарном заседании представил законопроект, направленный на усиление защиты прав работников и устранение пробелов в трудовом законодательстве, передаёт BAQ.KZ.
По его словам, действующая система часто не обеспечивает социальную справедливость и защиту трудовых прав граждан.
"Многие работодатели, экономя средства и уходя от социальных гарантий, вместо трудового договора заключают гражданско-правовой договор. Работник подчиняется внутреннему распорядку, работает по графику, имеет руководителя, но на бумаге он - не “сотрудник”, а “подрядчик”", — отметил Асхат Аймагамбетов.
Он подчеркнул, что новые поправки запрещают заключение ГПХ, если в трудовых отношениях присутствует хотя бы один признак трудового договора.
"Это позволит десяткам тысяч работников получить полноценные социальные гарантии: отпуск, медицинское страхование, пенсионные взносы", — добавил мажилисмен.
Особое внимание в законопроекте уделено вопросу зарплатного равенства. Депутат Асхат Аймагамбетов обратил внимание на случаи, когда сотрудники с одинаковыми обязанностями и квалификацией получают значительно разную оплату труда.
"Разрыв в несколько раз между иностранными и местными специалистами при одинаковой работе - недопустим. Мы предлагаем обязать работодателей включать в коллективные договоры соотношение минимальной и максимальной зарплаты внутри одной должности", — сказал он.
Депутат также затронул проблему расследования несчастных случаев на производстве. Сегодня комиссии формируются работодателем, что создаёт условия для субъективности и недоверия со стороны пострадавших.
"Работник или его семья не находят справедливости, появляется недоверие. Мы предлагаем включать в комиссии независимых участников - медиаторов, а также родственников или адвокатов пострадавших", — отметил Асхат Аймагамбетов.
Кроме того, законопроект предусматривает создание единых правил определения степени тяжести производственных травм. Сейчас врачи используют устаревшие методические рекомендации 1994 года, что приводит к разночтениям между регионами и влияет на размер компенсации.
"Нет единого стандарта: в одном городе травму признают “тяжёлой”, в другом - “лёгкой”. Поправки передают Минздраву полномочия утвердить единые правила, чтобы каждый работник получал компенсацию в соответствии с реальной тяжестью травмы", — пояснил депутат.
Поправки также ограничивают перекладывание вины на работника при несчастном случае.
"Комиссия нередко пытается возложить 50–70% ответственности на сотрудника, и он теряет положенную компенсацию. Предлагаемые нормы устанавливают предел: даже при грубой неосторожности ответственность работника не может превышать 25%. Законопроект устраняет неравенство в правах родителей при уходе за ребёнком. Сейчас этот период включается в трудовой стаж только матерей. Если отец оформляет отпуск по уходу за ребёнком, этот период должен засчитываться и ему", — добавил он.
В завершение своего выступления депутат отметил, что предлагаемые изменения - это "не технические корректировки, а большой шаг к справедливости" и призвал коллег поддержать законопроект в первом чтении.
Самое читаемое
- В Костанайской области раскрыта схема продажи фальшивых справок для скота
- После смертельного пожара в Жетысае в реанимации остаются трое пострадавших
- Жесткие санкции США против партнеров России: будет ли в списке Казахстан?
- 12 человек погибли в Жетысае: Токаев потребовал расследовать смертельный пожар
- В Астане скончалась фельдшер, пострадавшая при обрушении облицовки дома