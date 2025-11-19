Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов на пленарном заседании представил законопроект, направленный на усиление защиты прав работников и устранение пробелов в трудовом законодательстве, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, действующая система часто не обеспечивает социальную справедливость и защиту трудовых прав граждан.

"Многие работодатели, экономя средства и уходя от социальных гарантий, вместо трудового договора заключают гражданско-правовой договор. Работник подчиняется внутреннему распорядку, работает по графику, имеет руководителя, но на бумаге он - не “сотрудник”, а “подрядчик”", — отметил Асхат Аймагамбетов.

Он подчеркнул, что новые поправки запрещают заключение ГПХ, если в трудовых отношениях присутствует хотя бы один признак трудового договора.

"Это позволит десяткам тысяч работников получить полноценные социальные гарантии: отпуск, медицинское страхование, пенсионные взносы", — добавил мажилисмен.

Особое внимание в законопроекте уделено вопросу зарплатного равенства. Депутат Асхат Аймагамбетов обратил внимание на случаи, когда сотрудники с одинаковыми обязанностями и квалификацией получают значительно разную оплату труда.

"Разрыв в несколько раз между иностранными и местными специалистами при одинаковой работе - недопустим. Мы предлагаем обязать работодателей включать в коллективные договоры соотношение минимальной и максимальной зарплаты внутри одной должности", — сказал он.

Депутат также затронул проблему расследования несчастных случаев на производстве. Сегодня комиссии формируются работодателем, что создаёт условия для субъективности и недоверия со стороны пострадавших.

"Работник или его семья не находят справедливости, появляется недоверие. Мы предлагаем включать в комиссии независимых участников - медиаторов, а также родственников или адвокатов пострадавших", — отметил Асхат Аймагамбетов.

Кроме того, законопроект предусматривает создание единых правил определения степени тяжести производственных травм. Сейчас врачи используют устаревшие методические рекомендации 1994 года, что приводит к разночтениям между регионами и влияет на размер компенсации.

"Нет единого стандарта: в одном городе травму признают “тяжёлой”, в другом - “лёгкой”. Поправки передают Минздраву полномочия утвердить единые правила, чтобы каждый работник получал компенсацию в соответствии с реальной тяжестью травмы", — пояснил депутат.

Поправки также ограничивают перекладывание вины на работника при несчастном случае.

"Комиссия нередко пытается возложить 50–70% ответственности на сотрудника, и он теряет положенную компенсацию. Предлагаемые нормы устанавливают предел: даже при грубой неосторожности ответственность работника не может превышать 25%. Законопроект устраняет неравенство в правах родителей при уходе за ребёнком. Сейчас этот период включается в трудовой стаж только матерей. Если отец оформляет отпуск по уходу за ребёнком, этот период должен засчитываться и ему", — добавил он.

В завершение своего выступления депутат отметил, что предлагаемые изменения - это "не технические корректировки, а большой шаг к справедливости" и призвал коллег поддержать законопроект в первом чтении.