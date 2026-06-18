В стране продолжается развитие придорожной и транспортной инфраструктуры.

Работа ведется в рамках поручений Президента по модернизации транспортной сети и усилению транзитного потенциала страны.

Министерство транспорта совместно с "КазАвтоЖол" и местными властями реализует проекты по строительству и обновлению придорожных сервисных объектов, особенно в регионах с высоким транзитным потоком, включая Туркестанскую область.

Сегодня в регионе работает 105 объектов придорожного сервиса, из них 86 соответствуют национальным стандартам. В республике действует 1428 таких объектов, и около 93% из них отвечают требованиям качества и безопасности.

Отдельное значение имеет обход города Шымкент, который является важной частью транспортного коридора и помогает распределять транспортные потоки, а также увеличивать транзитные перевозки.

На объездной дороге Шымкента уже работает новый многофункциональный придорожный комплекс, открытый в мае этого года. Инвестором проекта выступило ТОО "PetroRetail". Комплекс предлагает водителям и пассажирам парковки для легкового и грузового транспорта, точки питания, магазины, санитарные узлы, комнату матери и ребенка, молитвенную комнату и другие услуги для комфортного отдыха в пути.

В регионе планируется дальнейшее развитие таких объектов. До конца года за счет частных инвестиций в Туркестанской области появятся еще пять придорожных комплексов. По стране ожидается запуск 37 новых объектов.

В ведомстве отмечают, что развитие придорожной инфраструктуры повышает безопасность и комфорт на дорогах, а также создает новые возможности для бизнеса и способствует развитию туризма в регионах.