Новые проекты и инвестиции: о чем договорились Казахстан и Чехия
Стороны договорились расширять сотрудничество в промышленности, энергетике, логистике и цифровизации.
Премьер-министр Казахстан Олжас Бектенов провел переговоры с премьер-министром Чехия Андрей Бабиш, который прибыл в Астана с официальным визитом.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества сразу по нескольким направлениям: торговля, инвестиции, промышленность, энергетика, транспорт, цифровизация и гуманитарные связи.
Торговля и инвестиции растут
Чехия остается одним из ключевых партнеров Казахстана в Европе. По итогам 2025 года товарооборот между странами достиг 705 млн долларов, увеличившись на 13%. Приток прямых инвестиций из Чехии составил 59 млн долларов, что на 39% больше, чем годом ранее.
«По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева правительство Казахстана создает условия для привлечения инвестиций, развития технологий и несырьевых отраслей. Важно, чтобы сотрудничество с Чехией получило практическое продолжение в виде конкретных проектов», - подчеркнул Олжас Бектенов.
Промышленность, энергетика и ресурсы
Одним из ключевых направлений остается промышленная кооперация, включая локализацию производств и развитие сервисных хабов.
Отдельное внимание уделено сотрудничеству в сфере критически важных минералов, включая глубокую переработку сырья и технологический обмен.
Также стороны обсудили развитие энергетики, включая модернизацию предприятий с внедрением экологических технологий. Рассматриваются возможности взаимодействия в атомной отрасли, в том числе сотрудничество Казатомпром с компанией ČEZ.
Транспорт и логистика
Стороны отметили рост транспортного сотрудничества. За первые три месяца 2026 года объем железнодорожных перевозок достиг 10,1 тыс. тонн, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По итогам 2025 года автомобильные перевозки превысили 38 тыс. тонн.
Географическое положение Казахстана открывает для чешского бизнеса возможности выхода на региональные рынки.
Цифровизация и финансы
В сфере цифровизации обсуждалось развитие совместных проектов в направлениях GovTech и искусственного интеллекта.
Отдельно отмечена роль Международный финансовый центр «Астана» как платформы для привлечения инвестиций. На его базе уже работают чешские компании, включая инвестиционный фонд Wood & Company.
Гуманитарное сотрудничество и экология
Казахстан и Чехия продолжают развивать образовательные и культурные связи, включая академические обмены и совместные проекты.
Также обсуждались экологические инициативы, в том числе проект по реинтродукции лошадей Пржевальского в Казахстане.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность к реализации новых совместных проектов и дальнейшему укреплению экономического партнерства.
