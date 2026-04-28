Премьер-министр Казахстан Олжас Бектенов провел переговоры с премьер-министром Чехия Андрей Бабиш, который прибыл в Астана с официальным визитом.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества сразу по нескольким направлениям: торговля, инвестиции, промышленность, энергетика, транспорт, цифровизация и гуманитарные связи.

Торговля и инвестиции растут

Чехия остается одним из ключевых партнеров Казахстана в Европе. По итогам 2025 года товарооборот между странами достиг 705 млн долларов, увеличившись на 13%. Приток прямых инвестиций из Чехии составил 59 млн долларов, что на 39% больше, чем годом ранее.

«По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева правительство Казахстана создает условия для привлечения инвестиций, развития технологий и несырьевых отраслей. Важно, чтобы сотрудничество с Чехией получило практическое продолжение в виде конкретных проектов», - подчеркнул Олжас Бектенов.

Промышленность, энергетика и ресурсы

Одним из ключевых направлений остается промышленная кооперация, включая локализацию производств и развитие сервисных хабов.

Отдельное внимание уделено сотрудничеству в сфере критически важных минералов, включая глубокую переработку сырья и технологический обмен.

Также стороны обсудили развитие энергетики, включая модернизацию предприятий с внедрением экологических технологий. Рассматриваются возможности взаимодействия в атомной отрасли, в том числе сотрудничество Казатомпром с компанией ČEZ.

Транспорт и логистика

Стороны отметили рост транспортного сотрудничества. За первые три месяца 2026 года объем железнодорожных перевозок достиг 10,1 тыс. тонн, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам 2025 года автомобильные перевозки превысили 38 тыс. тонн.

Географическое положение Казахстана открывает для чешского бизнеса возможности выхода на региональные рынки.

Цифровизация и финансы

В сфере цифровизации обсуждалось развитие совместных проектов в направлениях GovTech и искусственного интеллекта.

Отдельно отмечена роль Международный финансовый центр «Астана» как платформы для привлечения инвестиций. На его базе уже работают чешские компании, включая инвестиционный фонд Wood & Company.

Гуманитарное сотрудничество и экология

Казахстан и Чехия продолжают развивать образовательные и культурные связи, включая академические обмены и совместные проекты.

Также обсуждались экологические инициативы, в том числе проект по реинтродукции лошадей Пржевальского в Казахстане.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к реализации новых совместных проектов и дальнейшему укреплению экономического партнерства.